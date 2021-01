Brusel upustil od zámeru obnovy kontrol na severoírskej hranici pre spor o vývoz vakcín proti koronavírusu

Európska únia v piatok upustila od zámeru obnoviť kontroly na hranici so Severným Írsko. Krok mal zabrániť vývozu vakcín z jej územia do Veľkej Británie. Oznámila to šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Spojené kráľovstvo a únia sa „v princípe dohodli, že v prípade exportu vakcín by sa nemali zavádzať reštrikcie proti spoločnostiam, ktoré plnia svoje zmluvné záväzky,“ uviedla von der Leyenová

Konštruktívne rozhovory

Zmene postoja podľa nej predchádzali konštruktívne rozhovory s britským premiérom, ktorý predtým vyjadril „hlboké znepokojenie“ nad plánmi Bruselu.

Dohoda o brexite garantuje otvorenú hranicu medzi Írskom ako členským štátom únie a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.

Za určitých okolností je ale možné čiastočne pozastaviť platnosť dohody. Týka sa to situácií, ktoré môžu podľa ktorejkoľvek zo zmluvných strán spôsobiť „hospodárske, spoločenské a environmentálne ťažkosti“.

Kontrola vývozu vakcín

EÚ pôvodne v piatok oznámila, že aktivuje článok 16 Protokolu o Írsku a Severnom Írsku a bude kontrolovať vývoz vakcín do Severného Írska. Krok mal zabrániť exportu vakcín do ďalších častí Spojeného kráľovstva.

Európskej únie sa nedarí zabezpečiť dostatočný objem vakcín. S firmou AstraZeneca aktuálne vedie spor o jej zmluvné záväzky. Blok sa dohodol na kúpe 400 mil. kusov vakcín, ktoré firma vyvinula vlani v spolupráci s Oxfordskou univerzitou.

V piatok Európska lieková agentúra (EMA) schválila jej použitie v prípade všetkých dospelých osôb. Spoločnosť však už skôr oznámila, že vzhľadom na ťažkosti v jednom z jej európskych závodov dodávky v prvom štvrťroku 2021 zredukuje o zhruba 60 percent.