BSK: Deň európskej spolupráce aj o extrémizme

BRATISLAVA 26. septembra 2017 (WBN/PR) – Divadlo Aréna, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, sa dnes doobeda v rámci podujatia Deň európskej spolupráce stalo centrom diskusie na rozličné témy. Najviac však medzi žiakmi župných škôl zarezonovala téma extrémizmu.

“Je to téma, ktorá najviac zaujíma spoločnosť a zároveň je najnebezpečnejšia, lebo extrémizmom hrozí, že sa zruší demokracia, sloboda a zavedie totalita. Študenti mali veľa otázok a potvrdilo sa to, čo zažívame, keď robíme naše diskusie s Living Memory, diskusie o extrémizme, ktorých sme už urobili niekoľko desiatok. Ukazuje sa, že témy sú stále dokola tie isté , ktoré hovoria, že či je alebo nie je extrémizmus alternatívou a keď idete hlbšie a dáte slovo študentom, tak zistíte, že za vôľou podporovať extrémizmus je vždy nejaký typ obavy a strachu, a preto vlastne vedieme radšej diskusiu, ako by sme mali nechať narastať extrémizmus. Dôležité je, aby sa mohli pýtať slobodne čo chcú a myslím si, že keď sme ich neučili tomu, aby slobodne diskutovali o akejkoľvek otázke, tak sme výrazne posunuli ich schopnosť nakladať s extrémizmom. Lebo ak sa niečoho extrémisti boja, tak je to slobodná a otvorená diskusia,” povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Podujatie s názvom Deň európskej spolupráce bolo určené pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a vedené bolo formou diskusie so zaujímavými hosťami, a to bratislavským županom Pavlom Frešom, spisovateľom Michalom Havranom a speváčkou Celeste Buckingham, ktorá dvojhodinovku plnú informácií, otázok a odpovedí odľahčila aj hudobným vystúpením. Diskutujúci hostia ako aj študenti sa vyjadrovali k téme „Spolupráca v rámci Európy“ či na tému „Spoluprácou proti extrémizmu“, ktorá zarezonovala najviac. Zároveň bolo cieľom podujatia aj predstavenie úspešných projektov spolupráce širokej verejnosti v Európe i v susediacich krajinách a zamerané bolo na propagáciu medzinárodnej spolupráce.

„Keďže Bratislavský samosprávny kraj je riadiacim orgánom programu spolupráce INTERACT a INTERACT ako taký koordinuje celoeurópsku iniciatívu Deň európskej spolupráce, tak aj my ako súčasť bratislavskej župy sme sa rozhodli organizovať lokálne podujatia priamo tu na Slovensku. A keďže otázka spolupráce začína byť v tejto dobe veľmi horúca téma aj v súvislosti s témou uzatvárania hraníc, prípadne s nárastom extrémizmu na Slovensku, tak tento rok sme sa rozhodli osloviť naše stredné školy a diskutovať s nimi v trošku uvoľnenejšej atmosfére o tom, akým spôsobom vstupuje extrémizmus do našich životov, ako môžeme proti nemu bojovať ,“ doplnila Petra Masácová, riaditeľka odboru INTERACT.

Celoeurópska iniciatíva Deň európskej spolupráce bola prvýkrát verejne prezentovaná v roku 2012 a ihneď si získala podporu európskych inštitúcií i programov územnej spolupráce. Iniciatívu Deň európskej spolupráce koordinuje program spolupráce INTERACT za podpory Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Európskeho výboru regiónov. Program spolupráce INTERACT, ktorého riadiacim orgánom je Bratislavský samosprávny kraj, poskytuje svoje služby programom Interreg vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, v Nórsku a vo Švajčiarsku v oblasti zvyšovania kvality riadenia programov, taktiež pomáha propagovať výsledky územnej spolupráce a zavádzať inovatívne nástroje v oblasti riadenia programov.