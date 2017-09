BSK: Druhý ročník cestovno ruchárskej konferencie predstavil prezentačné video Bratislavského kraja

BRATISLAVA 28. septembra 2017 (WBN/PR) – Bratislavský samosprávny kraj spolu s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism a Slovenským domom Centrope aj tento rok zorganizovali regionálnu konferenciu cestovného ruchu, ktorá niesla názov „Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu – nástroj pre rozvoj 2017“. Partneri z oblasti cestovného ruchu a médií odborne diskutovali na rozličné témy významné z pohľadu hospodársko-spoločenského rozvoja ako aj strategické z pohľadu kraja.

“V prvom ročníku sme sa inšpirovali jednou z prezentácií ako riešili metropolitné regióny Amsterdam, kde sa snažia ľudí zobrať aj do menej známych atrakcií. A jednou z ich metód bolo, že dopravou, ktorú tam majú, dopravovali turistov do odľahlejších častí metropoly a tam im predstavovali atrakcie ako nové produkty. A tak bratislavská župa vyvinula dva produkty. Prvý je cyklovlak na Záhorí, ktorý ide pod horami a berie turistov doslova z Rakúskej hranice zo Zohoru a samozrejme z Bratislavy a vezie ich popod Karpaty až do Plaveckého Podhradia tak, aby im umožnil prepraviť bicykle úplne bezpečne a nemuseli používať cestu, ktorá je pomerne frekventovaná a mohli si zajazdiť v kopcoch a samozrejme tých, ktorí sú v penziónoch pozdĺž tejto cesty zasa berie naspäť na Rakúsku hranicu, kde je známa medzinárodná cyklomagistrála popri rieke Morave. Druhý takýto produkt je Malokarpatský express, ktorý berie turistov pozdĺž celého Malokarpatského regiónu nielen po vínnej cykloceste, ale aj napríklad do Slovenského Grobu, kde je obrovská tradícia husaciny alebo potom ďalej pozdĺž miest ako je Svätý Jur, Pezinok Modra, na Červený kameň, do Budmeríc, kde sa začína budovať nová cyklocesta. Malokarpatský expres je určený aj pre tých, ktorí majú radi gastronómiu a vinárstvo, ale aj pre cyklistov, ktorí si môžu na Zochovej chate zajazdiť na pumptracku, ktorý máme s Filipom Poltzom alebo potom ísť ďalej do Karpát, prípadne ísť po novo vybudovanej cykloceste okolo Budmeríc do Jablonca,” povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Cieľom konferencie s hlavnou témou „Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu – nástroj pre rozvoj 2017“ bolo upriamiť pozornosť na to, čo je pre systematickú spoluprácu pri rozvoji infraštruktúry, smart riešeniach v doprave pre turizmus, vytváranie produktov a propagácii destinácie potrebné urobiť. Nezabúdajúc na skvalitňovanie poskytovaných služieb v kraji, ktoré úzko súvisia aj s oblasťou vzdelávania na stredných odborných školách v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu.

“Dôležitosť tejto konferencie je hlavne v tom, že sa na jednom mieste stretne celá brandža. Všetci ľudia, ktorí sa v cestovnom ruchu pohybujú a môžu si prostredníctvom tejto konferencie a nami pripravených panelov a diskusií predávať know – how, dozvedať sa nové veci, možno sa trochu inšpirovať. Cestovný ruch na Slovensku za posledné obdobie zaznamenáva naozaj veľký rozmach. Hovoríme o tom, že v roku 2016 sme boli predsedajúca krajina Európskej komisie a naozaj sme zaznamenali veľký nárast turistov. My sme sa tak trošku aj báli čo prinesie rok 2017, ale prvý pol rok roku 2017 ukazuje, že sme sa nemali čoho. O Slovensko a Bratislavský kraj je obrovský záujem a aj potom silnom roku 2016 a v roku 2017 prvého pol roku bavíme o náraste niekde okolo 9%, takže to je dôvod prečo konferencia,” vyjadril sa Lukáš Dobrocký, výkonný riaditeľ KOCR BRT.

Bratislavský región je jedinečný nielen svojou strategickou polohou na Dunaji, v strede Európy a susedstve Česka, Rakúska a Maďarska, ale ďalej vyniká svojou históriou, prírodou, zaujímavosťami, ktoré návštevníkom ponúka.

Pri príležitosti konania 2. ročníka regionálnej konferencie cestovného ruchu premiérovo predstavila Krajská organizácia cestovného ruchu BRT prezentačné video bratislavského kraja z Urban Art festivalu, ktorého autorom je slovenský multitalent Michal Nemtuda. Video predstavuje Bratislavský kraj ako obľúbenú a prosperujúcu destináciu. Zároveň jeho autori veria, že prispeje k nárastu turistov počas budúceho leta a to v celej bratislavskej župe. Prezentačné video si môžete pozrieť na:

“My všetci v cestovnom ruchu máme vlastné priority v našom kraji, každý z krajov, ktorí sú tu, ale máme aj spoločné ciele a spoločné ťažkosti, ktoré cestovný ruch prináša. O tom má byť tá výmena skúseností, ale s cieľom povedať si čo s cestovným ruchom na regionálnej úrovni v našich krajoch chceme urobiť,” doplnila Tatiana Mikušová, poslankyňa BSK a predsedníčka komisie pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch.