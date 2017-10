BSK: Jablkové hodovanie celého kraja!

BRATISLAVA 6. októbra 2017 (WBN/PR) – Jablká budú už tradične druhý októbrový víkend vo viacerých mestách a obciach bratislavskej župy v centre pozornosti. Začne sa totiž obľúbené Jablkové hodovanie a pre všetkých milovníkov tohto zdravého ovocia je to doslova sviatok.

„Jablká sú pre náš región typické ovocie. Takmer v každom meste a obci sa tento víkend predstavia lokálne produkty z jabĺk. Mušty, štrúdle, koláče či kompóty,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Podujatie Jablkové hodovanie je oslavou jabĺk a produktov, ktoré sa z nich dajú vyrobiť. Od sladkých aj slaných koláčov, cez netradičné polievky, kompóty až pojablčné mušty. Návštevníci môžu ochutnať aj samotné čerstvo pozberané chutné jablká od miestnych pestovateľov.

Po prvýkrát sa Jablkové hodovanie konalo v roku 2008 v Modre. V Modre je úzko späté s country a folkovou hudbou pod názvom Jablkofest. A ak zavítate do Modry, do priestorov kaštieľa MOS, okrem jablkových dobrôt môžete ochutnať aj mladé vína a to všetko v atmosfére koncertov interpretov Plamene, Vuur, Rolničky, Grunt, Prešporok, Červený bicykel, Druhý dych, Samorast a Mysami.

Podujatie pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja sa v sobotu koná súčasne v týchto mestách a obciach: Modra, Pezinok, Senec, Limbach, Svätý Jur, Dunajská Lužná, Jablonové. V Bratislave si môžu návštevníci vychutnať jablkové dobroty v mestských častiach: Rača, Petržalka, Nové Mesto, Vajnory, Devínska Nová Ves a vo Fresh Markete.

K putovaniu po našom jablkovom kraji môžete využiť Malokarpatský expres, ktorým môžete každý víkend navštíviť víkendové podujatia pod Malými Karpatmi. Turistická linka premáva trikrát za deň a to každú sobotu a nedeľu a aj počas štátnych sviatkov na trase Bratislava–Budmerice cez Svätý Jur, Pezinok, Vinosady, Modru, Dubovú a Častú, so zachádzkami do Slovenského Grobu, na Zochovu chatu a na Červený Kameň.

Viac informácií o celom programe Jablkového hodovania nájdete na stránkach www.moska.sk, a na Facebooku www.facebook.com/jablkovehodovanie.

Podujatie sa organizuje v spolupráci s projektom “Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií” HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika a Rakúsko.