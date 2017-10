BSK: Konferencia predstavila smart riešenia v regióne

Bratislava, 18.10.2017 ( WBN/PR ) – Bratislavský samosprávny kraj pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku zorganizoval konferenciu Bratislava Smart Region. Tá do bratislavského Vodárenského múzea priniesla tých najdôležitejších hráčov na poli smart riešení.

„Málokto vie, čo vlastne Smart agenda znamená, hoci je trendom o tom rozprávať. Pre našu samosprávu to znamená prinášať ekonomickejšie, ekologickejšie, hospodárnejšie, adresnejšie služby svojim obyvateľom za pomoci moderných technológií. My sme túto debatu odštartovali minulý rok na 7. Európskom summite regiónov a miest, ktorý sme mali možnosť hostiť tu v Bratislave. Tam sme sa stretli s Jeremy Rifkinom, ktorý vlastne vytvoril koncept tretej priemyselnej revolúcie, teda komplexné využívanie moderných technológií a prechod od tradičných zdrojov energií k alternatívnym, od klasických médií k sociálnym, s využitím informatizácie alebo technológie. My sme si vybrali na túto konferencie tri témy: cestovný ruch, životné prostredie a doprava, pretože sú to oblasti, ktorým sme venovali svoje obrovské úsilie,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Organizátormi konferencie Bratislava Smart Region bol Bratislavský samosprávny kraj. Ráno odštartovala odbornými worshopmi na tému doprava, cestovný ruch a životné prostredie. Účastníci boli rozdelení do troch skupín a diskutovali o pripravenosti konkrétnych smart riešení pre implementáciu v regióne. Pre každú skupinu boli vybraté viaceré relevantné projekty, ktoré zástupcovia akadémie, verejnej správy, startup komunity, biznisu, NGO a facilitátor skupiny spoločne riešili.

„My sme zástupcovia verejnej správy, ktorá nastoľuje priestor, vytvára priestor všetkým ostatným partnerom na to, aby realizovali svoje projekty a dávali do praxe svoje myšlienky. Na to, aby sme vytvorili ten priestor, samozrejme, musíme mať názor, čo je smart a my sme si ho za ostatné dva, dva a pol roka vybudovali nielen samotným impulzom summitu, ktorý sa tu odohral minulý rok a počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ a všetko to, čo sme mali možnosť postrehnúť zo stretnutí s našimi zahraničnými partnermi. Ale začali sme si ho vytvárať ako potrebu metropolitného regiónu sa k tomu vyjadriť. Vyjadriť sa voči smart stratégií, ktoré pripravovalo mesto, voči názorom, ktoré hovoria o inteligentom prístupe verejnej správy alebo samosprávy v našom regióne. Smart stratégiu pripravujeme, zároveň sme si dali záväzok, že ju musíme prerokovať nielen so svojimi strategickými partnermi, čo sú prirodzene mestá, obce, mimovládne organizácie, akademický sektor, ale otvoriť sa novým partnerom a to je určite aj komunita startupistov, ktorí sa rozširujú prirodzene v metropolitnom území a preto tá konferencia vznikla. To znamená poskytovať služby ekologickejšie, ekonomickejšie, hospodárnejšie, adresnejšie svojim obyvateľom, ale aj návštevníkom,“ zhrnula hlavné myšlienky workshopov a konferencie riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Cieľom konferencie bolo hľadať konkrétne smart riešenia pre obce a mestá v našom kraji, teda s využitím moderných technológií urobiť základné služby pre občanov kvalitnejšie, efektívnejšie a aplikovateľné na území Bratislavského kraja. Hlavnými témami podujatia boli doprava, životné prostredie a cestovný ruch. V oblasti doprava sa napríklad diskutovalo o vhodných riešeniach podporujúcich využitie alternatívnych spôsobov dopravy a motivujúcich k presedlaniu z automobilu na iný typ dopravy. V rámci témy cestovného ruchu sa prezentovali smart riešenia na aktívne trávenie voľného času ako aj spojenie turizmu a ochrany životného prostredia. Súčasťou podujatia boli aj prezentácie Keynote speakrov či panelové diskusie, v ktorých sa hovorilo o hospodárení s vodou a energiami, adaptácii na zmenu klímy, či reakcii na extrémne počasie a ich zohľadnenie v smart stratégii. Workshopu za dopravu sa napríklad zúčastnil vysokoškolský pedagóg a výskumník v oblasti automatizácie, mechatroniky a kybernetiky Štefan Kozák, ďalej Stanislav Styan z Bratislavskej integrovanej dopravy či Martin Semjan zo spoločnosti Softwareone ako cloud architekt. Facilitátorom workshopu za oblasť životného prostredia bol Martin Komínek zo spoločnosti SimpleCell, ktorá na Slovensku vybudovala celonárodnú sieť pre internet vecí Sigfox. Zúčastnil sa ho aj zakladateľ spoločnosti Tercial, investor a riešiteľ výskumného projektu v oblasti terciálneho čistenia odpadových vôd prostredníctvom membránového bioreaktora Vladimír Bielik. Tretieho workshopu, ktorý bol na tému cestovného ruchu, v skupine debatovali kvestor Vysokej školy ekonomickej Ľuboš Cibák, dizajnérka a riaditeľka Slovak Fashion Council Dana Kleinert či Lukáš Dobrocký výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, ktorý bol zároveň aj jedným zo speakrov na konferencii.

„To naj smart riešenie, ktoré je na jednej strane veľmi ľahko popísateľné, na druhej strane veľmi ťažko realizovateľné je spolupráca a koordinácia. My ako cestovnoruchári potrebujeme mať vstupy. To znamená musíme vedieť na základe údajov pracovať a rozvíjať tie produkty, ktoré sú zaujímavé. Čiže prvé z tých smart riešení, ktoré je veľmi potrebné dotiahnuť do takého stavu, aby sme mali absolútny prehľad o tom, kto sem chodí, odkiaľ, na koľko tu je, kde sa pohybuje, ako hodností služby. Práve preto aj v spolupráci s BSK pracujeme na rozvíjaní systému, ktorý by nám dal odpovede aj na tieto otázky. Teda aká je kvalita služieb, čo ľudia, ktorí sem prichádzajú hľadajú, či to nachádzajú. To je prvá vec. Druhá vec je kooperácia, pretože nato, aby sme vytvárali produkt, ktorý je zaujímavý pre turistu, musí byť zaujímavý aj pre obyvateľa. Je to myšlienka, ktorá naozaj dáva tomu smart riešeniu iný rozmer a to je návrat k tradíciám. My v našom regióne, ktorý je malý a kompaktný, máme množstvo vecí, ktoré sú tradičné a ktoré sú veľmi odskúšané a tieto veci musíme vedieť a musíme sa naučiť inovatívnym spôsobom predávať širokej verejnosti a zahraničiu.” zhrnul výsledky diskusií a workshopu Lukáš Dobrocký.