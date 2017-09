BSK: Kraj predstavuje krásy pravého brehu Dunaja

BRATISLAVA 27. septembra 2017 (WBN/PR) – Na dnešnej druhej konferencii cestovného ruchu pokrstili zástupcovia kraja a Krajskej organizácie cestovného ruchu brožúru „Pravý breh Dunaja“, ktorá predstavuje Petržalku, Jarovce, Rusovce a Čunovo aj ako turisticky zaujímavú destináciu pre návštevníkov. Brožúra má slovenskú, anglickú aj nemeckú verziu.

„Predstavím publikáciu „Pravý breh Dunaja“. Bratislava, ako mesto má všeobecne problém s tým, že ak sem ľudia prídu zostávajú tu maximálne dve noci. To je problém, ktorý máme. My sme hľadali spôsob ako turistov namotivovať a čo im predstaviť, aby tu zostali dlhšie. Tak sme začali pátrať aj v Petržalke a prišli sme na to, že Petržalka, pre Bratislavčanov známa iba ako sídlisko, má obrovské množstvo zaujímavostí, ktoré sú zaujímavé pre zahraničných, ale aj domácich turistov,” ozrejmil výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism Lukáš Dobrocký.

Súčasťou 2. ročníka konferencie cestovného ruchu „Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu – nástroj pre rozvoj 2017“ bol aj krst dvoch nových destinačných publikácií. Prvou je brožúra „Pravý breh Dunaja“, ktorá v slovenskom, anglickom aj nemeckom jazyk predstavuje zaujímavosti bratislavskej Petržalky a mestských častí Jarovce, Rusovce a Čunovo. Jej cieľom je predstaviť tieto turistami nie často navštevované časti Bratislavy ako turisticky atraktívne destinácie, ktoré ponúkajú návštevníkom historické pamiatky, zaujímavú architektúru ale aj možnosti športového vyžitia či rekreácie. Jej zadávateľom je Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism a autorom fotograf a rodák z Petržalky Martin Kleibl.

“Doteraz nevznikla žiadna takáto turistická brožúra, ktorá by informovala o tom, čo všetko toto územie obsahuje a čo ponúka. Čo môže ponúknuť návštevníkom aj zo zahraničia. Preto sa tejto téme venujem už takmer 10 rokov. Som rodený Petržalčan a odmalička tam vyrastám a vidím, že čo všetko sa tam dá vidieť a všetky tieto veci, ktoré som tam objavil som zhrnul. Najprv to bola kniha, ktorú som vydal v roku 2014 a následne ma oslovili na vytvorenie tejto brožúry, kde som urobil výcuc toho všetkého. Sú tam veci, ktoré by mohli potencionálnych záujemcov zaujímať,” zhrnul svoje dielo autor brožúry Martin Kleibl.

Slávnostného uvedenia do života sa však dnes dočkal aj magazín Bratislava Region. Tento lifestylový magazín predstavuje súhrn toho najlepšieho, čo v Bratislavskom regióne môžu turisti nájsť.

“Druhá brožúra to je destinačná brožúra magazín Bratislavský región, ktorou sme chceli ukázať, že práve náš región je neskutočne rozmanitý. Veď máme v ňom Záhorie, Malokarpatsko, Bratislavu a Senecko a toto zoskupenie štyroch subregiónov nám ukazuje rôzne zaujímavosti, point of interest, ale to spojenie, že sú nie len mestá v ňom, ale, že sú v ňom aj ľudia, ktorí majú čo ponúknuť. Obrovské histórie, ale aj historky, že sú v ňom aj múzeá, to je to lifestylové čítanie, čo nám z tohto magazínu ročenky vytvára niečo krásne, “ predstavila magazín Bratislavský region poslankyňa BSK Tatiana Mikušová. Tá je zároveň predsedníčka Komisie cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu BSK. Magazín má slovenskú a anglickú mutáciu a záujemcovia ho nájdu na Úrade BS, v turistických centrách, v oblastných organizáciách cestovného ruchu a aj v hoteloch či múzeách.