BSK: Na vinobranie Malokarpatským expresom už zajtra

BRATISLAVA 21. septembra 2017 (WBN/PR) – „Malokarpatský expres“ spustil svoju prevádzku minulý týždeň 15. septembra 2017 a postupne si získava obľubu tak u domácich obyvateľov ako aj u turistov. Turistický autobus premáva každú sobotu a nedeľu a aj počas štátnych sviatkov. Výnimkou však bude tento piatok, kedy sa ním bude môcť zviesť na pezinské vinobranie.

„Turistický autobus je dobrá cesta ako spoznať opäť o niečo viac z kraja, konkrétne najvýznamnejšie lokality Malých Karpát. Okrem iného sa stal aj súčasťou našich vinobraní, Dní otvorených pivníc, pretože počas ich konania sa ním môžu zviesť a spojiť tak príjemné s užitočným. Podporuje tak ďalší rozvoj cestovného ruchu v regióne,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.

Malokarpatským expresom bude možné navštíviť aj blížiace sa víkendové podujatie Pezinské vinobranie. Výnimočne nebude jazdiť len v sobotu a nedeľu, ale naprieč Malými Karpatmi a zároveň aj do Pezinka bude návštevníkov voziť už v piatok 22. septembra 2017.

Turistická linka premáva trikrát za deň a to každú sobotu a nedeľu a aj počas štátnych sviatkov na trase Bratislava–Budmerice cez Svätý Jur, Pezinok, Vinosady, Modru, Dubovú a Častú, so zachádzkami do Slovenského Grobu, na Zochovu chatu a na Červený Kameň. Lístky sa dajú zakúpiť priamo u vodiča autobusu a turistická karta Bratislava Card umožňuje cestu zdarma. Jednodňový cestovný lístok stojí 6, víkendový 10 eur. Autobusovou turistickou linkou sa dá zviesť dokonca aj s bicyklami.

„Malokarpatský expres“ vznikol v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom v spolupráci s autobusovým dopravcom Slovak Lines a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malé Karpaty v Modre.

Zároveň upozorňujeme vodičov, že z dôvodu konania VINOBRANIA v Pezinku bude zmenená organizácia dopravy a to od 21.9.2017 do 25.9.2017 (štvrtok od 4:00 hod.–pondelok do 9:00 hod.)

Riešenie autobusových zastávok posilovými spojmi Slovak Lines bude nasledovné:

– zastávka Pezinok, nám. v obidvoch smeroch bude premiestnená na zastávku Pezinok, Jesenského ul., okrem spojov v smere do Malaciek, sídliska Sever a Nemocnice

– zastávky Pezinok,Trnavská ul.; Pezinok,Kupeckého ul. hostinec; Pezinok,Kupeckého ul.ZŠ; Pezinok,Suvorovova ul.; Pezinok,Rázusova ul.rázc. a Pezinok,Šenkvická ul. v obidvoch smeroch budú bez náhrady dočasne zrušené

Obchádzkové trasy budú vyznačené dopravným značením a povedú nasledovne:

– smer Bratislava – po uliciach Senecká, Kalinčiakova, Moyzesova a Jesenského; s obsluhou zastávky Pezinok, Jesenského ul. a ďalej pokračovať po Bratislavskej

– Smer Modra, Budmerice, Chtelnica, Trnava – po uliciach Bratislavská, Jesenského; s obsluhou zastávky Pezinok, Jesenského ul. a ďalej pokračovať po uliciach Moyzesova, Kalinčiakova a Senecká

– spoje v smere na sídl. Sever, Nemocnicu a Malacky budú vedené zo zastávky Pezinok, žel.st.; bez náhradnej zastávky Pezinok, Jesenského ul. po uliciach Moyzesova, Kalinčiakova, Senecká, Šenkvická s odbočením cez sídlisko Muškát; s obsluhou zastávok Pezinok, Muškát a Pezinok, Muškát Pekníková ul.