BSK: Posledná jazda Malokarpatským expresom

BRATISLAVA 15. decembra 2017 (WBN/PR) – Prvá sezóna zážitkového autobusu „Malokarpatský expres“, ktorý začal premávať 15. septembra 2017 z Bratislavy do turistického regiónu Malých Karpát, sa blíži ku koncu. Poslednýkrát v tomto roku vyrazí do vinárskych miest Sv. Jura, Pezinka a Modry, hradu Červený Kameň a zámku v Budmericiach, horského relaxačného centra na Zochovej chate s pump-trackovou dráhou, ako aj bašty husaciny Slovenského Grobu tento víkend 15. až 17. decembra 2017.

Autobus, ktorý návštevníkom a obyvateľom Bratislavy prináša praktické prepojenie najatraktívnejších miest rozmanitého malokarpatského regiónu, ponúkne na záver sezóny v dňoch 15. až 17. decembra 2017 návštevu Vianočných trhov v Pezinku na Radničnom námestí. Okrem tradičného predaja vianočného tovaru a vianočných dobrôt, charitatívneho bazáru, tvorivých dielní a vianočného orloja si mesto Pezinok pripravilo aj kultúrny program:

15. decembra 2017:

16.15 dychovú hudbu Grinavanka

18.15 dychovú hudba Šenkvičanka

16. decembra 2017:

„Folkovanie“ (folk, urban-folk, blues, folk-rock)

10.00 Prešporok a o 13.30 Červený bicykel, oba z Bratislavy

16.00 Dora z Nitry

17. decembra 2017:

14.30 je pripravený program „Z muzikálu do muzikálu“ a o 16.00 tanečná akadémia Sunny Dance „Vianočná motanica“

Celodenné cestovné je na tento záverečný víkend vo výške 2,50 eur a jednorazový cestovný lístok z ktorejkoľvek zastávky Malokarpatského expresu do Pezinka, resp. z Pezinka stojí 0,50 eur. Cieľom prvej sezóny „Malokarpatského expresu“ 2017 bola podpora návštevnosti Malokarpatského regiónu. Ten má najvyšší potenciál pritiahnuť zahraničných turistov, či už z Rakúska, Maďarska, Českej republiky, ale i Poľska.

Bratislavský samosprávny kraj pripravuje prevádzku Malokarpatského expresu aj v roku 2018. Ide predovšetkým o využitie letnej turistickej sezóny, a to i prepojením s letnou turistickou prepravou osvedčeného dopravcu Slovak Lines do Parndorfu a k Neziderskému jazeru, s prípojmi z a do Viedne. Do sezóny budú samozrejme zahrnuté významné regionálne podujatia, akými sú jednotlivé vinobrania a otvorené pivnice na Malokarpatskej vínnej ceste.