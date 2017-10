BSK: Sviatok piva – Bratislavský Októberfest sa začne už tento piatok

BRATISLAVA 5. októbra 2017 (WBN/PR) – Šestnásť domácich pivovarov z Bratislavy a Bratislavského kraja ako aj viacero hosťujúcich pivovarov z iných častí Slovenska, Moravy a bavorského Mníchova, strediska tradície Októberfestu, zaujímavý hudobný program, bohatá ponuka gastro špecialít, FarmFest, župná zabíjačka. To všetko čaká na návštevníkov tretieho ročníka podujatia Bratislavský Októberfest, ktorý svoje brány oficiálne otvorí už tento piatok o 15:00 na Fajnorovom nábreží v Bratislave. Jeho spoluorganizátorom je aj Bratislavský samosprávny kraj.

„Je to druhý ročník, kedy sa výrazným spôsobom zapája do organizácie Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism. Pivo preto, lebo pivo dopĺňa ponuku mesta. Hovorí sa, že pivo bolo skôr ako víno, aj keď Bratislavský región je považovaný za región vína, ale je pravda, že Kelti, ktorí tu boli skôr ako Rimania, sem doniesli práve pivo, ktoré sa tu varilo oveľa skôr a bola to aj výsada kráľovského mesta variť pivo. Takže pivo má pre Bratislavu aj historický význam,“ ozrejmil Lukáš Dobrocký, výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, ktorý zároveň doplnil: „Okrem piva to bude bohatý kultúrny program. V piatok zameraný na punkovo-rockovú scénu a v sobotu sú pripravené kapely, ktoré sú ladené do indie štýlu. K pivu patrí aj gastronómia. Pripravili sme množstvo stánkov, prídu sem rôzni producenti kvalitných potravín z regiónu, či už to bude tradičné zabíjačkové či streetfood a pripravená je aj FarmFest zóna, ako tradičné podujatie, ktoré ukazuje ľuďom v meste, ako vyzerá vidiek a to prostredníctvom stánkov s regionálnymi výrobkami či už sladké alebo slané pochutiny. Verím, že Októberfest a jeho tretí ročník už môžeme už volať tradičným podujatím Bratislavy.“

Tretí ročník podujatia Bratislavský Októberfest sa uskutoční v piatok a sobotu 6. -7. októbra 2017 v Bratislave na Fajnorovom nábreží pri Starom moste a na Gondovej ulici na parkovisko pred FFUK. Jeho organizátormi sú Bratislavský okrášľovací spolok, Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism a Minipivovar.sk a spoluorganizátormi Bratislavský samosprávny kraj a mestská časť Bratislava – Staré mesto. Dlhodobou víziou bratislavskej župy je prostredníctvom tohto podujatia postupne oživiť pivo ako tradičný produkt regiónu, prispieť k rozmachu domácich, lokálnych pivovarov, zaradiť festival na mapu tradičných podujatí a pospájať malé lokálne pivovary do „pivnej cesty“. Bratislavský samosprávny kraj dlhodobo vedie štatistiky návštevnosti. Celkový nárast počtu turistov bol v prvom polroku 2017 viac ako deväť-percentný, oproti prvému polroku 2016. Rovnako vzrástol aj počet zahraničných turistov a v prvom polroku 2017 na 43,64% zahraničných návštevníkov. Takmer každý druhý zahraniční turista, ktorý prekročil hranice Slovenska, mieril práve do bratislavského regiónu.

Minulý rok sa Bratislavský Októberfest konal na petržalskom Tyršovom nábreží, kedy naň zavítala tisícka návštevníkov a stalo sa obľúbeným a vyhľadávaným dvojdňovým podujatím.

„Bolo to veľmi vydarené podujatie. Tento rok sme prijali ponuku starostu mestskej časti Bratislava – Staré mesto pána Radoslava Števčíka, ktorý odporučil priestor na Gondovej ulici a na nábreží. Myslím si, že to bude zaujímavé z hľadiska toho, že je to menší, útulnejší priestor a ľudia budú viac pokope. Treba povedať, že sobota bude prebiehať v spolupráci s podujatím Biela noc, ktorá každoročne pritiahne do mesta desiatku tisíc ľudí a náš festival bude takým otvoreným cateringom Bielej noci. Čiže ľudia, ktorí budú na ceste za svetelnými expozíciami, budú sa môcť zastaviť na Októberfeste, ktorý je priamo na trase, bude hneď pri Starom moste, ktorý je tiež zapojený do Bielej noci a bude krásne vysvietený a návštevníci si to budú môcť vychutnať z Októberfestu s pohárom kvalitného piva. To je veľký benefit tohto podujatia a v neposlednom rade bude doplnkovým sprievodným podujatím,“ vyjadril sa Maroš Mačuha z Bratislavského okrášľovacieho spolku.

Bratislavský Októberfest je zameraný na malé remeselné pivovary a aj tento rok bude prezentovať to najlepšie z pivovarníctva v bratislavskom regióne. Okrem malých a kočovných pivovarov Bratislavy a Bratislavského regiónu, budú súčasťou festivalu aj viacero hosťujúcich pivovarov z iných častí Slovenska, Moravy a bavorského Mníchova, dokonca priaznivci zlatistého moku si prídu na svoje aj pri množstve pivných špeciálov vo fľaškách z celého sveta.

„Som veľmi rád, že napriek dlhej letnej sezóne, ktorú pivovary absolvovali, sa z bratislavskej župy prihlásili takmer všetky pivovary, dokonca aj nové, ktoré vznikli za ten rok od minuloročného Októberfestu. Čiže budeme tam mať úplné novinky, budú tam pivovary, ktoré už na trhu existujú niekoľko rokov. Každý pivovar si dokonca pripravuje aj jeden špeciál. Teší ma, že máme dôveru pivovarov a veľmi radi sa zúčastnia tohto podujatia, je to pre nich v podstate posledná akcia sezóny. Verím, že si to spolu s návštevníkmi užijeme a tie dva dni budú takou slávnosťou piva,“ povedal na záver za Minipivovar.sk Michal Pápeš.

Hudobný program aktuálneho tretieho ročníka Bratislavskéo Októberfestu je nasledovný:

Piatok 6.10. 2017

12:00 – 15:00 DJ RALF / punk, HC, indie

15:00 Oficiálne otvorenie

15:15 – 17:00 GRAMOPHON BROTHERS shellack duo / foxtrot / tango / swing / jazz

17:00 – 18:00 GULERVÁČ / fuck´n´roll

18:00 – 19:00 PARTYZÁNI / punk´n´roll

19:00 – 20:00 Mr. TEDDY and the SIDEKICKS / rockabilly

20:00 – 21:00 RAMONES Bratislava / punk´n´roll

21:00 – 22:00 KARPINA / bratislavská legenda punk rocku

Sobota 7.10. 2017

12:00 DJ DIABLO / indietronica djs

15:00 TALKSHOW DJ´s / indie

16:00 TALKSHOW / indie pop

18:00 FRESH OUT OF THE BUS / indie

19:00 FISHFACE / nu metal

20:00 KING SHAOLIN / indie pop