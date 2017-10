BSK: V kraji sa začínajú budovať nové dopravné terminály a cyklotrasy

BRATISLAVA 9. októbra 2017 (WBN/PR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR začiatkom roka vyhlásilo z Integrovaného regionálneho operačného programu výzvy na oblasť dopravy. V Bratislavskom kraji bolo úspešných viacero žiadateľov. Predseda BSK Pavol Frešo podpísal s Mestom Svätý Jur, obcou Most pri Bratislave a združením JURAVA prvé zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dopravný terminál a cyklotrasy financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

„Vlaková stanica vo Svätom Jure je vo veľkej miere využívaná na dopravu vlakom do centra Bratislavy. Dopravný terminál tak bude posledný prestupný bod vlakovej, autobusovej, osobnej a cyklodopravy pred vstupom do Bratislavy. Z eurofondov plánujeme aj vybudovanie ďalších troch dopravných terminálov v Šenkviciach, Bernolákove, Plaveckom Štvrtku a nové veľké parkovisko v Malackách. Týmto spôsobom sa vytvorí v okolí Bratislavy potrebná infraštruktúra pre dopravu vlakom do mesta, zníži sa počet aut na cestách a podporí sa integrovaná doprava. V najbližšej dobre sa v kraji a Bratislave plánuje z eurofondov realizácia ďalších 18 cyklotrás,“ predstavil hlavné projekty predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Realizáciou týchto projektov sa komplexne rieši verejná osobná doprava v Bratislavskom kraji. Na každej železničnej vetve smerujúcej do Bratislavy budú vybudované dopravné prestupné terminály spájajúce vlak, autobus, auto a bicykel, doplnené o cyklotrasy smerujúce k týmto bodom. Na Záhorí sú to prestupné terminály v Malackách a Plaveckom Štvrtku, v Malokarpatsku Svätý Jur, Pezinok, Šenkvice, v Podunajsku Bernolákovo a Senec.

Vo Svätom Jure sa vybuduje nový prestupný dopravný terminál, parkovisko pre 68 áut a prístrešok pre bicykle. Mesto má schválený projekt vo výške 691 732 EUR. Realizácia bude zahájená na jar budúceho roka. Terminálom prechádza cyklotrasa JURAVA, financovaná z Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK), ktorá spája okolité obce. Pre vysoký dopyt po doprave vlakom sa pre obsluhu obcí Slovenský a Chorvátsky Grob plánuje využiť aj shuttle bus, ktorý bude zvážať ľudí priamo na terminál.

Združenie obcí JURAVA rozširuje cyklotrasy v malokarpatskej a podunajskej oblasti. Projekt v sume 570 000 EUR rieši cyklotrasu v obci Chorvátsky Grob. Vybuduje sa nová cyklistická komunikácia v dĺžke 2,3 km, osadia sa cyklostojany, prístrešky, dopravné a informačné tabule.

Obec Most pri Bratislave novou cyklotrasou v dĺžke 1,8 km spojí centrum obce s časťou Studené. Celkové výdavky na projekt sú vo výške 459 356,75 EUR. Okrem komunikácie sa v trase osadí dopravné značenie, lavičky, stojany na bicykle, smetný kôš. Zaujímavým prvkom bude doplnková cyklistická infraštruktúra – chránené parkoviská pre bicykle, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia a pod.)

V súčasnosti Most pri Bratislave a Studené spája len hlavná cesta, ktorá patrí k najfrekventovanejším prístupovým cestám tranzitnej dopravy do Bratislavy so sústavnými dopravnými zápchami, čo vylučuje cyklistickú dopravu miestnych obyvateľov. Po vybudovaní novej cyklocesty obyvatelia získajú prístup k miestnym zamestnávateľom, škole, obecným verejným a komerčným službám a voľnočasovým aktivitám.

Mestu Svätý Jur a združeniu JURAVA už BSK predbežne skontroloval súťažné podklady na verejné obstarávanie, následne môžu byť vyhlásené súťaže na zhotoviteľov. Aj pri týchto projektoch bude pomoc, kontrola pri financovaní a monitorovanie zabezpečovať sprostredkovateľský orgán zriadený na BSK. V minulosti BSK spolu s mestami a obcami z OPBK vybudovali tri dopravné terminály v Malackách, Pezinku a Senci, 7 cyklotrás, ktoré spĺňajú svoj účel. Prijímatelia získali nenávratný finančný prostriedok z IROP vo výške 95% (z toho 50% zo strany Európskej únie, 45% zo štátneho rozpočtu) a výška spoluúčasti prijímateľa je 5%.