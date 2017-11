BSK: Výzvy na podporu kultúry a turizmu 2018 sú otvorené

BRATISLAVA 15. novembra 2017 (WBN/PR) – Bratislavský samosprávny kraj v súlade so všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK a v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 zverejnil 2. novembra 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry a turizmu pre rok 2018. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 18. decembra 2017.

„Bratislavská župa sa rozhodla v roku 2015 vytvoriť nové nástroje na rozvoj svojho územia. Je to dotačná forma, čiže nové grantové programy, ktoré sú na základe dôvery poslancov a na základne odbornej expertízy založené práve na tom, že môžete verejné zdroje prerozdeliť priamo obyvateľom kraja formou zmysluplne mierených a cielených dotačných programov. Takýmto programom je aj BRDS, ktorá je založená na kvalite projektu, ktorý je hodnotený externou odbornou nezávislou komisiou. Skúsenosti ukazujú, že takto podporené projekty vedia byť naozaj veľmi prínosné pre územie. Bratislavský kraj sa zároveň rozhodol v polovici napĺňania svojich sektorových stratégií v oblasti kultúry a turizmu vydať krátky informatívny materiál, ktorý hovorí o výsledkoch, ktoré sa podarilo za prvú etapu, čiže za dva a pol roka dosiahnuť. Ten materiál je k dispozícií na Úrade BSK a verím, že verejnosť sa prostredníctvom tohto materiálu dozvie čo pre ňu župa môže urobiť,“ priblížila riaditeľka Odboru kultúry a cestovného ruchu BSK Zuzana Šajgalíková.

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry a turizmu je otvorená od 2. novembra až do 18 decembra 2017. Finančná alokácia pre BRDS na podporu kultúry je 888 905,90 eur a na podporu turizmu 2018 je 261 442,91 EUR.

Zámerom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry je využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na území Bratislavského samosprávneho kraja v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme rozvoja územia BSK, najmä podporou projektov umeleckej tvorby, kultúrnych aktivít a podujatí, kultúrnej osvety v regióne, zachovania kultúrneho dedičstva BSK.

„Pre rok 2018 máme dve novinky. Stanovili sme spodné aj vrchné stropy pre maximálnu možnú žiadanú sumu pre jednotlivé oblasti. Chceli sme priblížiť očakávania a potreby žiadateľov reálnej praxi toho, aké sumy sú odporúčané na podporu. Žiadatelia môžu byť nespokojní, keď síce dostanú podporu, ale oveľa nižšiu ako žiadali. Veríme, že si na základe nových podmienok budú vedieť cielenejšie nastaviť rozpočty projektov. Druhou novinkou je, že sme vytvorili novú oblasť podpory, ktorou je Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry. Podporené môžu byť výhradne kapitálové výdavky na infraštruktúru kultúrnych centier zriaďovaných samosprávou. Týmto krokom sme presunuli podporu projektov z oblasti Ľudová kultúra a neprofesionálne umenie, kde boli finančné požiadavky na kapitálové výdavky veľakrát vyššie, ako keď si žiada folklórny súbor prostriedky na zakúpenie krojov alebo obec na jednodňové podujatie. Myslíme si, že je lepšie ich oddeliť, aby si navzájom neodčerpávali financie a vytvoriť túto samostatnú oblasť. Zároveň vznikom novej oblasti prijíma BSK naďalej záväzok, že chce prispievať k rozvoju kultúrnej infraštruktúry miest a obcí na svojom území,“ povedala vedúca Oddelenia kultúrneho plánovania BSK Zuzana Ivašková.

Vo Výzve BRDS kultúra v roku 2017 bolo podaných 612 projektov a podporených bolo 319 projektov v celkovej sume 951 010,00 Eur.

Dotačná schéma na podporu turizmu má slúžiť ako nástroj efektívnej systémovej finančnej podpory pre všetky oprávnené subjekty pôsobiace v kraji v oblasti cestovného ruchu. Zároveň dotačná schéma je podporným mechanizmom pre realizáciu krátkodobých a dlhodobých cieľov definovaných v schválenej Stratégii rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do rok 2020. Výzva je opätovne otvorená vo viacerých oblastiach podpory a to podpora pešej a cyklistickej turistiky, podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu, podpora historického a kultúrneho dedičstva a pribudla aj jedna nová oblasť.

„Novinkou je oblasť podpory zameraná na geoturizmus a prírodné dedičstvo druhou novinkou je, že jednotlivý žiadatelia môžu posielať projekty zamerané aj na modernizáciu služieb a produktov zameraných na cestovný ruch a to z dôvodu, aby sme zvýšili kvalitu poskytovaných služieb v Bratislavskom regióne. Schválená výška, finančná alokácia pre Bratislavskú regionálnu dotačnú schému na rok 2018 je viac ako 260 tisíc eur. A k tomuto samozrejme budeme organizovať aj informačný seminár pre žiadateľov, ktorý organizujeme 28. novembra 2017 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja,“ povedala vedúca Oddelenia cestovného ruchu BSK Agáta Mikulová.

Vo Výzve BRDS turizmus v roku 2017 bolo podaných 63 projektov a podporených bolo 36 žiadateľov/projektov v celkovej sume 251 600,- Eur.

Žiadatelia o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry a turizmu pre rok 2018 môžu projekty registrovať formou žiadosti v elektronickom informačnom systéme a zároveň v tlačenej podobe do podateľne Úradu BSK. Viac informácií je dostupných na webových stránkach www.brds.sk a www.bratislavskykraj.sk.