BSK: Župa predstavila návrhy riešenia v prípade Špitálskej

BRATISLAVA 22. septembra 2017 (WBN/PR) – Bratislavský samosprávny kraj informoval na dnešnej tlačovej konferencii o riešeniach, ktoré by umožnili pokračovať v rekonštrukcii líniovej stavby v centre Bratislavy. Oprava električkovej trate na Špitálskej ulici by vďaka nim mohla byť hotová do začiatku zimného obdobia. Návrh župy zároveň pomôže vyriešiť aj druhý problém, ktorým je vybudovanie novej zastávky.

„Ideme v tom istom našom trende odstraňovania byrokratických prekážok. Ideme predložiť nasledovný návrh, ktorý má dve časti. Prvá je, že chceme dohodu s obyvateľmi týchto domov o tom, že zastávka sa premiestni a oni povedia, že súhlasia s tým riešením, ako pôvodní sťažovatelia. Na dosiahnutie dohody potrebujete súhlas Dopravného podniku a aj mesta. Čiže hneď ako skončíme, tak tieto rokovania začneme. Keď sa nám podarí dosiahnuť túto dohodu, to znamená župa, magistrát, dopravný podnik, ale aj pôvodní sťažovatelia, tak by sme urobili ďalší krok, kde už potrebujeme nie technickú dohodu, ale právnu dohodu o tom, aby sa mohla spustiť a teraz od skúšobnej prevádzky cez obnovenie stavebného konania. Teda právny proces, ktorý v zásade umožní čo najskôr pustiť električky. Ja som presvedčený, že keď dosiahneme vecnú dohodu, tak dosiahneme rovnako dohodu aj právnu akým spôsobom spustiť prevádzku, lebo to ohrozuje celé mesto a potom doriešiť rôzne právne modality. To je vlastne plán, ktorý vyplýva z včerajšieho stretnutia so zástupcami pôvodných sťažovateľov, ktorí doniesli pripomienky, dobre vyargumentované a zároveň sme to všetko prešli a oni veľmi jasne povedali, že im ani tento súčasný rozkopaný stav nevyhovuje, čiže boli ochotní k dohode, čo považujem za kladný signál. Každý jeden krok budeme robiť verejne,“ povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Cieľom bratislavskej župy je vyhnúť sa zbytočnému predlžovaniu času rekonštrukcie električkových koľají a sprevádzkovať ich čo najskôr. Napriek tomu, že Bratislavský samosprávny kraj rozhodoval len o povolení na rekonštrukciu samotnej električkovej trate, navrhuje riešenie, ktoré pomôže odstrániť aj problém súvisiaci s vybudovaním novej električkovej zastávky tzv. viedenského typu.

„Tak ako sme sa včera dozvedeli od zástupcu tých, ktorí sa odvolali, oni nič proti rekonštrukcii električkovej trate nič nemajú. Vítajú, že sa trať opraví, pretože tu budú mať menej hluku, plynulejšiu premávku a lepšie sa im bude vychádzať z toho domu. Ďalšia vec je zastávka. Ten postup, ktorý by sme veľmi radi dosiahli je ten, že by sa zrušilo zastavenie stavebných prác tak, aby sa mohla okamžite električková trať dorobiť. To či bude zastávka tu alebo o sto metrov ďalej, o tom môžeme rozhodovať a nič sa nestane, keď bude o tri mesiace neskôr ako trať. Ale na tej trati tak povediac stojí život v Bratislave, verejná doprava, cestujúca verejnosť a dokonca aj tí, ktorí sa odvolali aj tí čakajú, aby plot zmizol, aby mohli plynulejšie vychádzať a vchádzať,“ doplnil Ladislav Csáder, riaditeľ Odboru dopravy BSK.