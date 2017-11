BSK: Župná škola má virtuálnu učebňu anatómie

BRATISLAVA 20. novembra 2017 (WBN/PR) – Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici v Petržalke, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, má virtuálnu anatomickú učebňu. Na Slovensku je to druhá učebňa takéhoto druhu. Študenti tak budú môcť spoznávať a učiť sa anatómiu pomocou virtuálnej reality. Pilotný projekt vznikol vďaka spolupráci start-upu Virtual Medicine a súkromných partnerov.

„Otvorenie novej učebne virtuálnej anatómie je pre výuku žiakov veľkým prínosom v predmete anatómie a fyziológia v odboroch zdravotnícky asistent a diplomovaná všeobecná sestra. Žijeme v 21. storočí, v storočí technológií a zavádzanie virtuálnej reality na vyučovanie je pre žiakov obrovský prínos. Snažíme sa, aby sa hrali, ale hrali tak, aby vedomosti čo najviac nasávali a vedeli ich uplatniť aj v iných predmetoch. Anatómia a fyziológia je jeden z najťažších predmetov na zdravotníckej škole, ťažké je učenie z encyklopédií, niekedy aj z modelov a táto virtuálna realita im dá úplne inú predstavivosť a umožní im inak ponímať vyučovanie tohto predmetu a pevne verím, že sa podarí prilákať žiakov základných škôl do tohto študijného odboru alebo študentov po strednej škole do odboru diplomovaná všeobecná sestra. Vďaka patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju, lebo nás podporil v tom, aby sme túto učebňu vymaľovali, zariadili, aby bola reprezentatívna,“ povedala riaditeľka Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici Eva Drobná.

Virtuálna anatomická učebňa je pilotný projekt realizovaný na stredných školách, vďaka ktorému budú môcť študenti vidieť ľudský organizmus v troch dimenziách, čo im umožní lepšie a rýchlejšie pochopiť učivo. Tým, že do procesu učenia zapoja vďaka 3D viaceré zmysly, učivo si budú pamätať dlhšie. Súčasťou aplikácie Human anatomy VR sú pomenovania jednotlivých častí tela v slovenčine aj latinčine, ich základná charakteristika ako aj hravá a interaktívna forma otestovať sa, či poznajú podľa znázornenia konkrétny sval. Aplikácia je prispôsobená potrebám stredoškolákov a využívať ju od minulého piatku môže takmer deväťdesiatka študentov SZŠ na Strečnianskej ulici v Bratislave. Pridali sa tak k študentom z Michaloviec, kde virtuálnu učebňu otvorili len deň pred tou bratislavskou.

„Počas toho, ako som sa sám učil na anatómiu ešte ako medik, kreslil som si štruktúry tela priamo po sebe a predstavoval som si, že budem mať zariadenie, cez ktoré, keď sa pozriem na svoju ruku, tak uvidím svaly, cievy, štruktúry s popisom a budem s nimi vedieť interaktívne manipulovať. Keď som sa v tom čase zoznámil s technológiou virtuálnej reality, tak som si uvedomil, že toto sa tam dá aplikovať. Nebude to síce pohľad na vlastné telo, ale na modelové telo, čiže tie modely treba vytvoriť, ale v podstate to ten účel spĺňať bude. Oslovil som Miloša Svrčka, ktorý bol v tom čase tiež študent – programátor s touto ideou. Ukázal som mu, ako sa to v škole učíme. On už vtedy s virtuálnou realitou experimentoval, tak som cítil, že je ten správny človek, s ktorým sa do projektu treba pustiť. Pre túto ideu sa nadchol rovnako a spoločne sme to začali tvoriť. Dnes už máme start-up, kde máme 10 vývojárov a spolu s dobrovoľníkmi nás je 17. Tisícky ľudí v 149 krajinách sveta si už stiahli túto aplikáciu. Bez akéhokoľvek marketingu. Nepoužívajú ju iba medici či lekári, ale aj ľudia, ktorých zaujíma ľudské telo,“ predstavil aplikáciu Human Anatomy VR jej autor doktor Tomáš Brngál.

Okrem zatraktívnenia štúdia, chce Stredná zdravotnícka škola s pomocou virtuálnej učebne pritiahnuť do svojich tried aj viac žiakov. Celkové náklady na zriadenie virtuálnej učebne boli takmer 40 000 eur a využívať ju na škole budú študenti odborov diplomovaná všeobecná sestra a zdravotnícky asistent.