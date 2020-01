Bubeník Aerosmith zažaloval ostatných členov kapely,nechcú mu dovoliť hrať na koncertoch

Americký bubeník Joey Kramer zažaloval spoluhráčov zo svojej domovskej skupiny Aerosmith za to, že mu údajne nechcú dovoliť s nimi hrať na nadchádzajúcich koncertoch. Po tom, čo si zranil členok a pol roka s kapelou nevystupoval, od neho spoluhráči podľa žaloby požadovali, aby najskôr poriadne cvičil a preukázal im, že už opäť hrá „na zodpovedajúcej úrovni„. Podľa 69-ročného Kramera je táto požiadavka „umelým, vymysleným a doteraz neznámym štandardom“ v kapele.

Kramer v podaní na súd v Plymouthe v štáte Massachussetts argumentuje, že aj zvyšní členovia skupiny, teda spevák Steven Tyler, gitaristi Joe Perry, Bradley Whitford a basgitarista Tom Hamilton, boli všetci nedávno „vyradení“ z činnosti zraneniami a chorobami, a nikto z nich sa nemusel opätovne uchádzať o účinkovanie kapele a dokazovať, že je opäť „vo forme„.

„Joey Kramer je náš brat, a to, aby bol v dobrej pohode, má pre nás najvyššiu dôležitosť. Posledných šesť mesiacov však nebol emocionálne ani fyzicky schopný s kapelou vystupovať, čo aj sám priznal,“ reagovali na žalobu zvyšní členovia formácie.

Aerosmith

vznikli v roku 1970 v Bostone a debutovali o tri roky neskôr eponymnou štúdiovkou. V súčasnosti majú na konte pätnásť albumov, pričom tým zatiaľ posledným je Music From Another Dimension! (2012). K ich najznámejším skladbám patria Dream On, Angel, Love In An Elevator, Cryin‘, Crazy, Janie’s Got A Gun, Jaded, Livin‘ On The Edge, Pink či I Don’t Want To Miss A Thing zo snímky Armageddon (1998).

Štvornásobných držiteľov Grammy uviedli v roku 2001 do Rock’n’rollovej siene slávy, pričom Steven Tyler a Joe Perry získali v roku 2013 ASCAP Founders Award a uviedli ich do Skladateľskej siene slávy.