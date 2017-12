Buček opísal pocity z rozhodujúceho gólu proti USA, s Krivošíkom a Ružičkom sa výborne dopĺňali

BUFFALO 29. decembra (WebNoviny.sk) – Po úvodnom výprasku od Kanaďanov (0:6) na svetovom šampionáte hokejistov do 20 rokov našinec niečo podobné očakával aj v súboji s Američanmi. Korčuliarsky „nadupané“ a sebavedomím oplývajúce zámorské tímy sú tradične najväčšími favoritmi na zisk zlatých medailí v tejto vekovej kategórii a menej renomovaným európskym súperom radi nakladajú, koľko sa do nich zmestí.

Tentoraz však bolo všetko inak. Slováci zvíťazili 3:2 a pripísali si v nabitej A-skupine prvé 3 body. Znovuzrodenie proti obhajcovi titulu pred ich vlastnými fanúšikmi je zatiaľ senzáciou číslo 1 na turnaji v Buffale.

Najväčší gólový moment rozbiehajúcej sa kariéry

„Povedali sme si, čo bolo zlé proti Kanade a zabralo to. To je práve krásne na takomto turnaji, že čo je jeden deň zlé, na druhý môže byť úplne iné. Trošku sme si aj vstúpili do svedomia. Hrali sme to, čo nám tréner povedal, a bolo to vidieť aj na ľade,“ rád skonštatoval útočník Filip Krivošík vo videu na webe SZĽH. Autor dvoch gólov neskrýval veľkú spokojnosť. „Dal som dôležitý prvý gól, ale ani neviem ako prešiel puk brankárovi pomedzi nohy. Pôvodne som to chcel dávať k žŕdke… Ten gól nás naštartoval a Američanov zaskočil. Nehovorím to však preto, že som ho strelil ja. Nešiel som preto na šampionát, aby som len strieľal góly, ale najmä pomohol tímu,“ zdôraznil Krivošík, ktorý tento rok reprezentoval Slovensko aj na MS do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi.

Autorom rozhodujúceho presného zásahu bol Krivošíkov kolega z útoku Samuel Buček. Jeho skvelé sólo z hĺbky obrannej tretiny zakončené na dvakrát po oklamaní troch protihráčov a obídení bránky si minimálne pýta nomináciu na ocenenie – gól šampionátu. „Už som si aj myslel, že som to ´preváhal´. Akonáhle som šiel za bránku, chcel som to zasunúť, ale brankár tam dal lapačku. Puk sa mi odrazil naspäť a potom som to už iba s ľahkosťou dorazil. Niečo neopísateľné!. Som rád, že to najmä pomohlo tímu,“ opísal Buček zrejme najväčší gólový moment svojej rozbiehajúcej sa kariéry. Detailnejšia analýza jeho akcie ukázala, že už prvá Bučekova strela bola gólová, lebo brankár USA Joseph Woll ťahal puk niekoľko centimetrov spoza bránkovej čiary.

V závere im tvrdli nohy

Útočník amerického klubu Chicago Steels v USHL Buček priznal, že v závere zápasu jemu aj spoluhráčom už tvrdli nohy, ale nebola to nezdolateľná prekážka na ceste za senzačným triumfom nad USA. „Vedeli sme, že Američania sú presne taká istá korčuliarska trieda ako predtým Kanaďania a od leta sme sa pripravovali na tento náročný vstup do turnaja. Mali sme dobrú prípravu, ale dôležité pre víťazstvo bolo dodržiavanie systému, pozornej hry v obrane a snahy o protiútoky. A tiež ešte disciplína. Američanom sme nedávali veľa priestoru s pukom,“ zhodnotil Buček.

Na záver vyjadril spokojnosť s tým, že s Adamom Ružičkom a Filipom Krivošíkom sa na ľade výborne dopĺňali. „Už predtým sme si rozumeli, ale dnes sme to ukázali aj troma strelenými gólmi. Sme dobrá partia na ľade aj mimo neho. A to platí o celom mužstve,“ doplnil Buček.

Najbližším súperom už o čosi spokojnejších a sebavedomejších Slovákov budú v sobotu 30. decembra od 22.00 h SEČ ambiciózni Fíni. S 3 bodmi na konte sa do zápasu proti ním pôjde zverencom Ernesta Bokroša oveľa ľahšie. „Mení to situáciu, že máme tie tri body, ale treba ich zbierať aj naďalej. Treba sa dobre skoncentrovať na Fínov, hoci zaspávať a regenerovať sa nám teraz bude určite oveľa lepšie,“ podotkol Filip Krivošík, na klubovej úrovni hráč fínskeho Lempäälän Kisay.