Budaj nepovažuje pripravený stavebný zákon za definitívny, je potrebné v ňom opraviť niektoré prvky

Pripravený stavebný zákon minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) nepovažuje za definitívny. Poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) podajú v druhom čítaní pozmeňujúci návrh. Informoval o tom minister životného prostredia na tlačovej konferencii.

„Zákon, ktorý sa včera prijal, na ministerstve životného prostredia nepovažujeme za definitívny výraz toho, ako by sa u nás mala meniť stavebná legislatíva. Všetci voláme po zrýchlení procesov, ale samozrejme nemôžeme so zrýchlením procesov podporovať zákon, ktorý by bol v neprospech občanov. V tomto zákone sú prvky, ktoré je nevyhnutné opraviť a poslanci OĽaNO rokovali celé týždne o tom, ako v druhom čítaní pripraviť pozmeňujúci návrh, ktorý tento zákon urobí prijateľným,“ uviedol Budaj.

Minister v zákone vníma konkrétne nedostatky. „Občania nebudú mať na obciach stavebné úrady, diskutujeme o tom, ako by mal vyzerať stavebný úrad centrálny, ktorý má byť štátny. V žiadnom prípade to nebude monokratický neodvolateľný orgán,“ doplnil s tým, že pôjde o bežný úrad štátnej správy, ktorého predstaviteľa bude voliť a odvolávať vláda bez zdôvodnení. Cieľom je podľa jeho slov to, aby mali občania dosah na tvorbu územného plánu a krajiny, čo bude cieľom aj zákona o krajinnom plánovaní, ktorý by malo Ministerstvo životného prostredia SR predložiť do parlamentu.

„Ministerstvo životného prostredia je dotknuté, pretože nepriame novelizácie, ktoré tento zákon spôsobí, dohromady 48, sú častokrát aj z oblasti životného prostredia. Pokiaľ ide o skracovanie termínov na vyjadrenie a o vytvorenie veľmi závažnej zmeny, a to je tzv. fikcia súhlasu, sme sa zasadili o to, aby fikcia súhlasu bola omnoho bezpečnejšia pre občanov a pre štátne orgány,“ skonštatoval minister.