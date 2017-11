Budaj pripustil, že časť ľudí je stále nespokojná s tým, čo sa po novembri 1989 stalo

BRATISLAVA 19. novembra (WebNoviny.sk) – Tribún novembra Ján Budaj (klub OĽaNO-NOVA) v nedeľňajšej relácii RTVS O 5 minút 12 povedal, že demokraciu síce máme, ale otázna je vymožiteľnosť práva.

Budaj pripustil, že dnes je stále časť ľudí nespokojná s tým, čo sa po novembri ’89 stalo. Na druhej strane je to ale podľa neho prirodzené. Ako dodal, aj veľká časť Nemcov po vojne bola presvedčená, že v 30. rokoch bolo lepšie. Na Slovensku je podľa neho problémom to, že nožnice medzi bohatými a chudobnými sa stále viac roztvárajú a nebohatnú tí, ktorí si to zaslúžia. Chybou bolo, že po revolúcii sa neurobili systémové zmeny.

„Neodpolitizovala sa verejná správa, všade sú straníci. Neodpolitizovala sa polícia a prokuratúra, veď máme sovietsky model prokuratúry. Kľúčom je vzdelanie, a ak sa nedá do vzdelania, nedostaneme sa nikam…Toto dohromady vytvára esenciu, prečo je korupcia, prečo v štátnej správe neplatia normálne pravidlá a prečo nad slušnými podnikateľmi majú prevahu tí, ktorí majú politické konexie,“ povedal Budaj.