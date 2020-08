Bude Andrej Danko kandidovať na predsedu strany SNS? Krok Antona Hrnka ho prekvapil

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko upozornil, že stále nepovedal, či bude kandidovať do čela strany. Plánuje tak urobiť niekedy na budúci týždeň. Momentálne je na ceste po Slovensku, kde sa stretáva s regionálnymi štruktúrami SNS.

Kandidatúru exposlanca Antona Hrnka do funkcie predsedu SNS Danko odmietol komentovať. Povedal, že Hrnkova kandidatúra je prekvapením. Snem SNS, na ktorom sa rozhodne o tom, kto stranu povedie ďalej, sa má uskutočniť 12. septembra v Liptovskom Mikuláši.

„Obchádzam ešte nejaké okresy, a keď to budem mať uzavreté, vyjadrím sa ako ďalej. Či pôjdem do toho, alebo sa na to necítim,“ povedal agentúre SITA Danko.

Do straníckych funkcií sa nechcel vrátiť

Tento týždeň Krajská rada SNS v Banskej Bystrici nominovala za kandidáta do kresla predsedu národniarov exposlanca Hrnka. Ten do februárových parlamentných volieb zastával post podpredsedu SNS. Po voľbách avizoval, že sa funkcie vzdá a do vrcholných straníckych funkcií sa už nechcel vrátiť.

„Najdôležitejšie je, že strana sa musí vrátiť straníkom,“ povedal agentúre SITA Hrnko v odpovedi na otázku, prečo chce kandidovať za predsedu a či má dostatočnú podporu. Odvolal sa na prieskumy, ale bližšie ich nešpecifikoval. Pripomenul, že zo SNS vystúpil v roku 1994, v roku 1998 úplne odišiel z politiky a vrátil sa späť v roku 2014.

„Uveril som Andrejovi Dankovi. Situácia, ktorá sa potom udiala, ma trošku schladila. Myslel som si, že v roku 2016 odovzdáme stranu mladej generácii a Danko bude jej reprezentantom. Ukázalo sa niečo iné. Dankovi sa podarilo vytlačiť zo SNS všetkých ľudí, ktorí mali záujem v nej pracovať, najmä z jeho generácie, a zostal tam sám,“ priblížil.

Vo funkcii nechce zomrieť

Hrnko poznamenal, že vo funkcii nechce zomrieť. Stranu mieni odovzdať mladej generácii s vedením, ktoré bude fungovať ako zohratý kolektív. „Tú stranu chcem vrátiť členom a urobiť z nej opäť masovú ľudovú stranu, ktorá bude oslovovať ľudí, ktorí majú národné, sociálne a kresťanské myšlienky,“ dodal.

Danko bol za predsedu strany zvolený v októbri 2012. Stalo sa tak po tom, čo sa strana vo voľbách v marci 2012 nedostala do parlamentu. Danko vo funkcii nahradil Jána Slotu. V roku 2016 sa národniari do parlamentu vrátili.

Stali sa súčasťou vládnej koalície so stranami Smer-SD, Most-Híd a Sieť. V tohtoročných voľbách získala SNS 3,16 percenta hlasov a skončila mimo parlamentu. Tesne po nich Danko oznámil, že všetci predstavitelia strany na sneme dajú svoje funkcie k dispozícii.