Bude mať aj Vuelta kolumbijského víťaza? Veľký potenciál má aj Slovinec Roglič

V prístavnom meste Torrevieja na juhovýchode Španielska sa v sobotu začne 74. ročníka populárnej Vuelty a Espaňa, tretieho a záverečného dielu pretekov cyklistickej Grand Tour.

Na štart úvodnej tímovej časovky na 13,4 km na pobreží Stredozemného mora v provincii Alicante sa vydá 176 cyklistov rozdelených do 22 družstiev. Slovenský zástupca medzi nimi chýba, ale o známe mená nebude núdza.

Movistar posiela do boja silnú zostavu

Na poslednú chvíľu vypadol spomedzi účastníkov Vuelty Ekvádorčan Richard Carapaz. Hrdina tohtoročného Giro d´Italia spadol počas nedeľňajšieho kritéria Profronde van Etten-Leur a utrpel zranenie pravého ramena, ktoré mu znemožnilo štart na jednom z vrcholov sezóny v Španielsku.

Jeho tím Movistar však posiela do boja aj tak mimoriadne silnú zostavu do kopcov na čele s úradujúcim majstrom sveta Španielom Alejandrom Valverdem či Kolumbijčanom Nairom Quintanom.

Vrchári tradične dominujú na Vuelte a inak by to nemalo byť ani tento rok, keď organizátori pripravili osem dojazdov do kopca. Do kalendára španielskej Grand Tour sa po ročnej prestávke vracia aj legendárny Los Machucos. Takmer 7 km dlhé stúpanie má priemer 9,2% a cyklisti počas neho budú dvakrát prekonávať až 25-percentnú stenu. Toto stúpanie špeciálnej kategórie absolvuje pelotón v samom závere 13. etapy, v ktorej bude dovedna sedem horských prémií rôznych kategórií.

„Cítim sa dobre a moje pôsobenie v tíme Movistar by som chcel zakončiť čo možno najlepšie,“ vyhlásil 29-ročný Nairo Quintana, ktorý po tejto sezóne s veľkou pravdepodobnosťou zamieri do francúzskeho tímu Arkéa-Samsic. Kolumbijčan je víťaz Vuelty z roku 2016, v nadchádzajúcom ročníku však favorizuje na celkový triumf Slovinca Primoža Rogliča z tímu Jumbo-Visma.

Tomu by mohla zahrať do kariet aj 36 km dlhá časovka z Juranconu do Pau, ktorá sa ako 10. etapa bude odohrávať na francúzskom území. „Roglič je kompletný jazdec. V časovke je lepší ako ostatní favoriti a má za sebou silný podporný tím,“ myslí si Quintana.

Favoritom pretekov je aj Roglič

Dvadsaťdeväťročný Slovinec, ktorý len pred siedmimi rokmi presedlal zo skokov na lyžiach k cyklistike, bol celkovo tretí na tohtoročnom Giro d´Italia a štvrtý vlani na Tour de France. Ako strieborný medailista z MS 2017 v Bergene má v sebe veľký časovkársky potenciál, ale aj potrebnú dynamiku v prudkých stúpaniach.

Na rozdiel od viacerých konkurentov by mal byť aj dostatočne oddýchnutý, keďže v júli neabsolvoval Tour de France.„Mojím cieľom je pódiové umiestnenie na konci pretekov v Madride. Dám do toho všetko, aby sa mi to podarilo,“ vyjadril sa Roglič.

Jeho výhoda bude spočívať aj v tom, že pomáhať na ceste k celkovému úspechu mu bude aj tretí muž nedávnej Tour de France Steven Kruijswijk.„Primož je podľa mňa jeden z favoritov pretekov, ale aj ako tím budeme veľmi silní. Som tu preto, aby som pomáhal,“ potvrdil Kruijswijk.

V Španielsku chýbajú ďalšie veľké mená

Na Vuelte bude okrem spomenutého Carapaza chýbať aj lanský šampión Brit Simon Yates (Mitchelton-Scott) a v tíme Ineos zasa nebudú jeho krajania Christopher Froome a Geraint Thomas, ale ani šampión tohtoročnej Tour de France Kolumbijčan Egan Bernal.

Do Španielska neprišli ani ďalšie veľké mená – Holanďan Tom Dumoulin (Sunweb), Francúz Julian Alaphilippe (Deceuninck – QuickStep), či Talian Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). V tíme Bora-Hansgrohe bez bratov Saganovcov bude jazdcom pre celkové poradie Poliak Rafal Majka.

Vyhrá aj Vueltu Kolumbijčan?

Pred Vueltou sa nahlas hovorí aj o možnosti celkového víťaza z Kolumbie. Medzi adeptov okrem spomenutého Quintanu patria aj Miguel Ángel López z tímu Astana, Rigoberto Urán (EF Education First) a Esteban Chaves (Michelton-Scott).

Ak by jeden z nich zdrvihol nad hlavu víťazný pohár 15. septembra v Madride, nastala by dosiaľ nevídaná situácia. Všetky tri najväčšie etapové preteky by mali v tomto roku juhoamerických víťazov.

„Ak by som vyhral Vueltu, cítil by som maximálnu hrdosť nielen za seba a svoj tím, ale aj celú Južnú Ameriku. Bola by to latinsko-americká párty,“ skonštatoval Quintana.