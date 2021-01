Bude mať Vlhová v Jasnej fanúšikov? Organizátori plánujú súťaž o vstupenky

Organizátori pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien v nízkotatranskom stredisku Jasná stále veria, počas úvodného marcového víkendu privítajú aspoň obmedzený počet divákov. Prípravy na prestížne podujatie mimoriadne komplikuje pandémia koronavírusu a je jasné, že fungovanie pretekov sa nezaobíde bez vytvorenie tzv. bublín.

„Počas Svetového pohára bude vstup do Jasnej regulovaný. V prípade, ak bude v čase pretekov stredisko otvorené, do Jasnej sa dostanú lyžiari so zakúpeným skipasom. To, či bude Svetový pohár s fanúšikmi je stále neisté. Ak to bude povolené, radi by sme každý deň privítali aspoň 500 fanúšikov. Už vopred však vieme povedať, že vstupenky sa nebudú predávať. Bude sa o ne súťažiť v našom pripravovanom online projekte štúdia Jasná. Viac sa priaznivci dozvedia vo februári,“ informoval vo štvrtok predseda organizačného výboru SP Matej Hulej.

Výrazný škrt cez rozpočet

Doplnil tiež: „Organizačný výbor naplno pracuje, ale treba otvorene povedať, že situácia nie je ľahká. Zatvorené stredisko nám urobilo výrazný škrt cez rozpočet, navyše nemôžeme predávať vstupenky, vypadli nám príjmy aj zo sponzoringu. Snažíme sa teda šetriť, kde sa dá. Svetový pohár je pre Slovensko udalosť štátneho významu a urobíme všetko pre to, aby sme toto významné podujatie zorganizovali v súčasných podmienkach najlepšie, ako sa dá.“

Záštitu nad pretekmi, v ktorých bude o popredné priečky bojovať aj aktuálne líderka celkového hodnotenia SP Petra Vlhová, prevzali premiér Slovenskej republiky Igor Matovič aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Dĺžku trate konzultovali aj s Magonim

Na tom, aby 25-ročná Liptáčka Petra Vlhová mohla v Jasnej vyťažiť z výhody domáceho prostredia, pracujú aj organizátori SP. „Štarty oboch tratí sú profilované tak, že nie sú vo vrstevnici, ale sú umiestnené na šikmo. Trate sme sa snažili urobiť čo najdlhšie. A to by malo vyhovovať aj Petre Vlhovej, dĺžku sme konzultovali aj s jej trénerom Liviom Magonim,“ prezradil veliteľ súťažnej trate SP Matej Kupčo.

K tratiam tiež poznamenal: „Štart obrovského slalomu je rovnako ako pred piatimi rokmi na Lukovej, čiže v tomto smere žiadna zmena. Dvesto metrov po štarte nasleduje prvá terénna vlna, ktorá by mala zatraktívniť trať. Druhá vlna je medzi náhradným štartom obrovského slalomu a štartom slalomu.“

Aby si preteky Svetového pohára v Jasnej získali priazeň aj od zahraničných odborníkov, musia urobiť maximum preto, aby rovnaké podmienky na svahu mali všetky pretekárky. „Spreparovaný sneh pripravíme aj na tréningovej trati. Je to bežná prax a štandard aj v iných dejiskách pretekov SP,“ hovorí Kupčo. Organizátorom v Jasnej pri príprave svahu nepomáha skutočnosť, že na ňom chýba verejnosť. Tisíce lyžiarov denne by totiž výrazne prispeli k preparácii a zhutneniu trate, takto sa to musí robiť ručne a pracne.

Opatrenia aj nad rámec dohodnutých pravidiel

Situácia z ostatného roka okolo ochorenia COVID-19 so sebou pre organizátorov priniesla mnoho nových povinností. A keďže situácia stále nie je dobrá, realitou bude pravdepodobne absencia fanúšikov v stredisku alebo ich minimálny počet. „V tejto dobe je to skôr sci-fi ako realita. Veľkým želaním celého organizačného tímu je však to, aby si Svetový pohár užili aj fanúšikovia, aj keď za prísnych opatrení. Nebude to určite možné pripraviť tak ako pred piatimi rokmi,“ informuje covid manažér podujatia Peter Pukalovič.

Preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní po celom svete fungujú vo výrazne zmenenej podobe v porovnaní s predchádzajúcimi sezónami. A Jasná nebude v úvode marca výnimkou. Základom všetkého sú štyri farebné zóny, každá pre inú skupinu osôb s dôrazom na to, aby zostali všetci vrátane pretekárok a ich realizačných tímov v bezpečí. „Aktuálna situácia nám povoľuje mať uzavretý priestor a pustení doň budú len ľudia, ktorí prídu s potvrdením o negatívnom teste na koronavírus a po príchode budú mať tiež negatívny test. Dostanú akreditáciu a budú sa môcť pohybovať len priamo v stredisku,“ referuje Pukalovič. Skúsenosti z iných stredísk hovoria, že organizátori nemusia pretekárky presviedčať, aby dodržiavali bezpečnostné opatrenia. „Práve naopak, ony samé ich chcú striktne dodržiavať. Dokonca aj nad rámec pravidiel,“ dodal covid manažér SP.

FIS sa ešte nevyjadrila, či Jasná môže zaskočiť za Semmering

O body do Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien by sa malo v Jasnej bojovať počas dvoch víkendových dní 6. a 7. marca 2021 v slalome a obrovskom slalome. Slováci však už skôr informovali Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS), že sú pripravení v piatok 5. marca organizovať ešte jeden obrovský slalom, ktorý by bol náhradou za zrušené preteky v rakúskom Semmeringu zo záveru decembra 2020. „V tomto smere zatiaľ nemáme nové informácie. FIS dostala správu a musí sa vyjadriť,“ informuje športová riaditeľka SP Jana Palovičová.

Tá okrem príprav pretekov v Nízkych Tatrách pozorne sleduje globálne dianie v prestížnom seriáli, ktorého líderkou je Petra Vlhová. „Ukazuje sa, že pravidlá boli pred štartom sezóny nastavené dobe, keďže všetci účastníci sú v bezpečí,“ pokračovala. Doplnila tiež, že do pretekov v Jasnej zostáva príliš veľa času, aby bolo možné určiť, aká bude situácia okolo pandémie koronavírusu, či už na Slovensku alebo vo svete: „Základom je, že u nás bude rovnako ako inde bezpečná bublina.“ Nech už bude situácia akákoľvek, všetky osoby by pri vstupe na Slovensko mali spĺňať všetky predpisy určené na elimináciu šírenia koronavírusu. Pretekárky a ich realizačné tímy by však rovnako ako v ďalších krajinách mali dostať výnimku na vstup do SR.