Bude Matovič premiérom?

Prieskum agentúry AKO poriadne rozhýbal slovenskou politickou scénou. Do čela opozície sa dostalo Matovičovo OľaNO. Samozrejme, že sa začali objavovať špekulácie o tom, čo to znamená. Vzhľadom na nízky koaličný potenciál Smer-SD by sa reálne očakávalo, že by prezidentka v druhom slede poverila práve Igora Matoviča zostavením novej vlády. Viete si predstaviť predsedu OľaNO v čele slovenskej exekutívy?

Každý má právo na šancu

Prečo nie, každý má právo na šancu a kto by sa jej nechcel chopiť. Možno sa niekomu nepozdáva jeho spôsob komunikácie, často aj unáhlené reakcie na podnety zvonku a netypický spôsob riadenia strany-nestrany.

Iní zasa vítajú jeho priamočiarosť, zatiaľ nekompromisný boj za spravodlivosť, ale aj snahu vyhovieť občanom bez ohľadu, čo to prinesie. Pozrime sa na internetové hlasovanie o prioritách, ktoré by mali byť podmienkou pre novú vládu.

Potrebuje politické schopnosti Dzurindu

Nechajme bokom, či by vedel alebo nevedel vládnuť. Pozrime sa na jeho pôsobenie v politike vo chvíľach, v ktorých sa zdalo, akoby nevedel dosiahnuť kompromis. V prípade koaličnej vlády by to bolo práve to najdôležitejšie.

Zoskupenie piatich alebo šiestich strán si vyžaduje obrovskú trpezlivosť a schopnosť vyjednávať. Dokáže to Matovič? Dokáže vládnuť spôsobom Mikuláša Dzurindu, ktorý bol v podobnej situácii a predsa dokázal skĺbiť rôznorodé priority do jedného cieľa celých osem rokov?

Koľko by vydržala koalícia?

Ak by sa aj takáto koalícia zostavila, koľko by vydržala? Nechajú si ďalší politickí lídri, z ktorých sa už niektorí videli v tomto kresle, brnkať od niekoho, kto ešte pred niekoľkými dňami nechcel s nimi ani rokovať o možnej povolebnej koalícii?

Nenastala by chvíľa, že niektorý povie, že mu je už dosť a nové voľby sú na obzore. Čo by nám priniesli? O tom radšej ani nemyslime. Znovu by sme nepretržite počúvali, že išlo iba o zlepenec, ktorý nevie, čo je dobré pre Slovensko alebo by na výslnie vyšli tí, od ktorých teraz všetci bežia.