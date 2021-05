Tatar rozdal „hity“ a zbieral mínusky, ale štvrtý zápas play-off NHL Montreal nevyhral (video)

Slovenský útočník Tomáš Tatar a hokejisti Montreal Canadiens sú už blízko vyradenia z play-off NHL. Vo štvrtom zápase 1. kola prehrali na domácom ľade s hráčmi Toronta 0:4 a v sérii dvoch kanadských tímov zaostávajú 1:3. Toronto môže o svojej prvej víťaznej sérii v play-off po dlhých 17 rokoch rozhodnúť už tento štvrtok na domácom ľade.

Víťaz série Montreal – Toronto si v druhom kole zmeria sily s Winnipegom.

Toronto si našlo nového strelca

Montreal prestrieľal Toronto v pokusoch na bránku 32:28, v bodyčekoch to bolo dokonca 40:16 pre domácich, ale všetko málo platné. Tatar odohral v prvom útoku Canadiens necelých 16 minút s jednou strelou, piatimi „hitmi“ a mínusovým bodom na konci a stále čaká na prvý gól v play-off.

Všetkých 32 striel pochytal brankár Toronta Jack Campbell a pripísal si tak prvý shutout vo vyraďovacej časti bojov o Stanley Cup. Toronto si našlo nového strelca.

Švéd William Nylander skóroval vo štvrtom zápase za sebou a po presnom zásahu si zapísali aj čoskoro 38-ročný Jason Spezza a 41-ročný Joe Thornton. Alex Galchenyuk pridal ku gólu aj dve asistencie.

„Hráči predo mnou odviedli výbornú robotu. Dostali sme sa do vedenia a potom ho už len udržiavali a najmä bojovali až do konca. Možno to nebol chvíľami najkrajší hokej, ale držali sme sa herného plánu,“ uviedol Jack Campbell na webe NHL.

Bude štvrté víťazstvo?

Najstarším hráčom v tíme Maple Leafs sa vo veku 41 rokov a 327 dní sa stal Thornton. Pripísal si bod v zápase play-off.

V roku 2004 Ron Francis a v roku 1967 Allan Stanley asistovali pri góle Toronta vo vyraďovacej časti vo veku 41 rokov a 62 dní.

„Súper už nemá čo stratiť, a tak sa v ďalšom zápase môžeme tešiť na ich najlepší hokej. Rozhodne musíme byť dobre pripravení. Štvrté víťazstvo je vždy najťažšie,“ pripomenul Jason Spezza na webe NHL.

Aktuálny stav

V sérii Caroliny s Nashvillom je po utorku stav 3:2 na zápasy pre hráčov Caroliny. V piatom súboji Hurricanes využili výhodu domáceho ľadu a Predators zdolali 3:2 po predĺžení. Dvoma gólmi sa blysol český útočník Martin Nečas, rozhodujúci zásah v predĺžení sa zrodil z hokejky kapitána Jordana Staala.

Puk vyrazený brankárom Juusem Sarosom zasiahol aj s dávkou šťastia zo vzduchu. „Puk sa pre mňa výhodne odrazil. Zahnal som sa s hokejkou s šťastie stálo na mojej strane,“ komentoval Jordan Staal. Séria pokračuje vo štvrtok v Nashville, kde už môže Carolina rozhodnúť o svojom postupe.