Bude na Slovensku najmodernejšie múzeum v Európe? Fotografie ukazujú, ako by mohlo vyzerať

V Banskej Bystrici by do troch rokov mohlo „vyrásť” najmodernejšie múzeum v Európe. Vedenie Múzea Slovenského národného povstania (SNP), odhaduje náklady na svoju super modernizáciu na päť miliónov eur. Unesie to štátna pokladnica? Je to naozaj potrebné, keď nám chátrajú aj iné významné pamiatky?

Šéf Múzea SNP Stanislav Mičev by chcel z Banskej Bystrice urobiť mekku moderného múzejníctva.„Mladých sotva pritiahnete do múzea, v ktorom na stenách visia papierové plagáty. Potrebujú mať okolo seba interaktívne technológie, ktoré dokážu vzbudiť silnú emóciu a zážitky,” hovorí Mičev.

Druhou podstatnou zmenou múzea je zastrešenie exponátov, ktoré sú dnes pod holým nebom, pod akýsi tunel zo skla. „Ešte pár rokov na daždi a môžeme pozametať už len hrdzu,” domnieva sa riaditeľ.

Nájde sa v štátnej kase 5 miliónov eur?

Spýtali sme sa ministerstva kultúry, ktoré nám odpísalo: „Ministerstvo kultúry SR víta a podporuje zámer zmodernizovať Múzeum SNP. Predbežné investičné akcie múzea súvisiace s jeho modernizáciou sú obsiahnuté v návrhu rozpočtu Múzea SNP na roky 2020 – 2022. Vzhľadom na vysokú finančnú nákladnosť investícií však realizovateľnosť modernizácie múzea bude závisieť od možností štátneho rozpočtu a finančnej kapitoly MK SR“.

V preklade to znamená, že odpoveď sa verejnosť dozvie najskôr na jeseň tohto roku, keď jednotlivé rezorty a lobistické skupiny začnú bojovať o podobu budúcoročného rozpočtu. A vzhľadom na to, že do volieb zostane necelý polrok, výsledok je viac ako otázny …

Nemecko, Škótsko, Banská Bystrica

Riaditeľ Mičev má pomerne presnú predstavu ako by súčasnú tvár Múzea SNP zmenil. Zaujalo ho najmä Militärhistorisches Museum der Bundeswehr (Vojensko-historické múzeum nemeckých ozbrojených síl v Drážďanoch). O prestavbu sa tam pred pár postaral architekt Daniel Libeskind. Sklenené prestrešenia oboch múzeí sa až nápadne podobajú.

Ani bačovský klobúk, puknuté srdce

Dnešná budova Múzea SNP veľmi dobre ilustruje roky komunizmu. Najprv sa stranícki funkcionári nevedeli zhodnúť, či si Povstanie vôbec zaslúži samostatné múzeum a či by nemalo byť v neďalekom Zvolene.

Potom sa roky dohadovali, ako by malo vyzerať. Zrejme pár mesiacov mierneho uvoľnenia po jari 1968 pomohlo, že konečný nárvh nakreslil architekt Dušan Kužma a sochár Jozef Jankovič. Keď budovu konečne dokončili, reakcie časti verejnosti boli rozpačité. Vyzerá to ako bačovský klobúk alebo puknuté srdce …

Zámerom tvorcov mostom spojenej dvojbudovy bolo pritom poukázať na závažnosť rozhodnutia povstať proti nacistom. Vrcholom kultúrneho barbarstva bolo odstránenie Jankovičovej sochy Obete varujú po augustovej okupácii v roku 1968 z areálu Múzea.

Modernizovať alebo nie?

Nech je výsledok veľkorysého zámeru modernizácie Múzea SNP akýkoľvek, nemal by byť obeťou politikov a krátkeho času do nasledujúcich parlamentných volieb.

Rozhodnúť by mali odborníci, ktorí dokážu posúdiť potreby Múzea aj v kontexte stavu iných pamiatok vyžadujúcich rekonštrukciu.

A verejnosť by mala byť o tom objektívne informovaná. Aby davové emócie, neprehlušili rozum.