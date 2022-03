Bude na Stamford Bridge viať turecká vlajka? Miliardár hovorí o dohode pri kúpe FC Chelsea

Ohlásený predaj anglického futbalového giganta FC Chelsea aktivizoval aj tureckého miliardára Muhsina Bayraka. Dokonca tvrdí, že už je blízko k uzavretiu tohto multimiliónového obchodu. Údajne nič nestojí v ceste dohode šéfa koncernu AB Group Holding s doterajším vlastníkom úradujúceho šampióna Ligy majstrov Romanom Abramovičom.

Bayrak je multipodnikateľ z Istanbulu, ktorý obchoduje v stavebníctve, energetike, kryptomenách aj turizme.

„Proces vyjednávania bol ukončený a dohodu plánujeme čoskoro podpísať,“ povedal Bayrak v britských médiách. „Čoskoro uvidíme v Londýne na Stamford Bridge viať tureckú vlajku,“ dodal odhodlane.

Podľa švajčiarskeho denníka Blick Muhsin Bayrak si určite môže dovoliť kúpiť „The Blues“. Jeho majetok sa odhaduje na takmer deväť miliárd eur. Kúpna cena Chelsea by sa mala pohybovať medzi 2 až 4 miliardami eur. Existuje však aj podozrenie, že Bayrakove veľké slová by mohli byť iba jeho reklamnou kampaňou. Do kúpy tradičného anglického klubu by totiž chceli prehovoriť aj švajčiarsky boháč Hansjörg Wyss a americký obchodník Todd Boehly. Ten už má v portfóliu niekoľko športových organizácií v Severnej Amerike.