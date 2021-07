Bude od roku 2028 štartovať na ME viac účastníkov? Hovorí sa o 32 tímoch, čo je viac ako polovica členov UEFA

Európska futbalová únia (UEFA) údajne opäť uvažuje o zvýšení počtu účastníkov záverečného turnaja majstrovstiev Európy. Od predchádzajúceho Eura, ktoré v roku 2016 hostilo Francúzsko, je pritom počet účastníkov 24 namiesto pôvodných 16.

Od ME 2028 by to mohlo byť až 32 družstiev, teda na záverečný turnaj by sa dostala viac ako polovica členských krajín UEFA. Únia má aktuálne 55 členov. O možnom rozšírení počtu účastníkov ME informoval agentúru AP anonymný zdroj, ktorý oficiálne nemôže prezentovať debaty vo vnútri únie.

Kto bude hostiteľ?

Dejisko ME 2028 zatiaľ nie je známe, no UEFA by ho mohla vybrať do roku 2023. V zákulisí sa hovorí o Taliansku, Turecku či Rusku ako o možných hostiteľoch ME 2028.

Mimo hry by po novom zostalo len 23 tímov, v kvalifikácii by teda šlo len o elimináciu najslabších národných výberov. Kvalifikáciu by dokonca mohla nahradiť Liga národov, v ktorej sú reprezentácie rozdelené do štyroch výkonnostných skupín. Podľa tohto modelu by výbery z vyšších skupín mali účasť na ME istú a vyhli by sa duelom proti kvalitatívne omnoho slabším tímom.

Praktické rozšírenie

Rozšírenie počtu účastníkov na 32 by bolo praktické z pohľadu postupu zo základných skupín. Aktuálne do vyraďovacej časti idú ďalej prvé dva tímy z každej zo šiestich skupín aj štyri najlepšie družstve z tretích miest. Niektoré tímy po svojom poslednom súboji v skupine ešte musia čakať niekoľko dní na to, či sa kvalifikujú ďalej alebo nie.

Po novom by to boli len dve mužstvá z každej skupiny, bolo by ich osem. Tak by sa tiež zabránilo tomu, aby sa v jednej skupine ocitli tri elitné tímy. Na tohtoročných ME hrali v F-skupine Nemci, Francúzi a Portugalci.

Aj Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pristupuje k zvýšeniu počtu účastníkov majstrovstiev sveta, v roku 2026 by na svetovom šampionáte malo štartovať až 48 výberov namiesto doterajších 32.