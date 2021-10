Bude sa otvárať koaličná zmluva? Podľa Kollára všetko závisí na Matovičovi

Témou dňa je teraz štátny rozpočet na budúci rok, a nie otváranie koaličnej zmluvy. Na tlačovej besede to povedal predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár. Zdôraznil, že Sme rodina nemá žiadne personálne nároky a počet poslancov Sme rodina „kryje dve a pol ministerstva“, ktoré obsadilo jeho hnutie.

Podľa Kollára otvorenie koaličnej dohody záleží hlavne na predsedovi hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igorovi Matovičovi.

Pokus o vtip

„To znamená, že koaličná zmluva je aktuálne platná. Ak by sa mali robiť zmeny, tak ju treba otvoriť. Témou dňa je teraz rozpočet,“ povedal Kollár v reakcii na otázku, či sa zmluva otvorí v súvislosti s nedávnym prestupom šiestich poslancov z klubu Za ľudí do klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS).

Kollár sa počas rokovania 40. schôdze parlamentu pri hlasovaní o výročnej správe špeciálneho prokurátora vyjadril, že parlament je neuznášaniaschopný, a „to ešte hnutie Sme rodina ani neodišlo z vládnej koalície“. Šéf Sme rodina vo štvrtok vysvetlil, že išlo o vtipnú poznámku v súvislosti s tým, že koalícia má dohromady 92 poslancov. Na to, aby bol parlament uznášaniaschopný, treba aspoň 76 zákonodarcov.

Predčasné voľby nie sú na stole

„Len som kolegom jasne ukázal, ako by to naozaj vyzeralo, keby sme nakoniec odišli. Táto koalícia je odsúdená spolu dovládnuť alebo čestne priznať občanom a veľmi rýchlo ísť do predčasným volieb. Táto druhá možnosť aktuálne nie je na stole,“ vyhlásil Kollár.

Upozornil, že rozhovory o štátnom rozpočte by sa nemali vnímať tak, že „sa ideme rozložiť“. Podľa neho každý minister je nespokojný s balíkom financií, ktorý má dostať jeho rezort a každý si musí nejakým spôsobom utiahnuť opasok.