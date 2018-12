Bude to skvelá možnosť na precvičenie nôh, hovorí Sagan o svojej premiére na Vuelta a San Juan

BRATISLAVA 25. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan začne sezónu 2019 u protinožcov na pretekoch Tour Down Under /15.-20.1./, kde sa predstaví po tretí raz za sebou.

Z úvodného podujatia seriálu WorldTour potom zamieri z Austrálie do Argentíny na preteky Vuelta a San Juan /kat. UCI 2.1, 27.1. – 2.2./.

V Argentíne už v minulosti pretekal

Na tomto podujatí sa predstaví premiérovo, keďže v minulosti sa termíny oboch spomenutých podujatí sčasti prekrývali. Trojnásobný majster sveta prezradil, že preteky v Argentíne využije predovšetkým na to, aby otestoval svoje nohy. Bude sa však snažiť aj o etapové víťazstvo.

„Bude to skvelá možnosť na precvičenie nôh a prečo by som sa nemal zároveň pokúsiť aspoň raz vyhrať,“ pýtal sa rečnícky Sagan na tlačovej konferencii organizátorov podujatia.

V Argentíne už v minulosti rodák zo Žiliny pretekal, avšak nie na Vuelte a San Juan. Tri razy sa predstavil na Tour de San Luis (2013, 2014 a 2016, pozn.), kde však nedokázal zvíťaziť ani v jednej etape. „Z týchto pretekov si pamätám skvelú klímu a rovnako aj vášnivých argentínskych fanúšikov,“ podotkol šesťnásobný držiteľ zeleného dresu z Tour de France.

Z klasík vynechá iba Strade Bianche

Na spomenutom podujatí by mal Sagan čeliť aj obávaným šprintérskym súperom Markovi Cavendishovi (Dimension Data) či Fernandovi Gaviriovi (UAE Team Emirates). Po pretekoch v Argentíne sa Slovák vráti do Európy, kde ho v horách Sierra Nevady vo februári čaká príprava vo vysokej nadmorskej výške.

„Považujem to za skvelé riešenie pred nabitým začiatkom sezóny. Práve v tomto období veľa pretekárov ‚zbiera formu‘. Teším sa na to, až budem môcť spozorovať všetky prírodné krásy a celkovú trať, ktorá na mňa čaká. Potešilo ma aj to, že v rámci týždňových pretekov je zahrnutý aj deň voľna,“ poznamenal ‚Tourminator‘.

Sagan neskôr absolvuje takmer celý program jarných klasík s výnimkou prvého marcového týždňa v Belgicku a podujatia Strade Bianche v Taliansku.