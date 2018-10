Bude to vybičovaný zápas, vraví brankár Dúbravka pred duelom s Českom

SENEC 11. októbra (WebNoviny.sk) – Brankár anglického futbalového klubu Newcastle United Martin Dúbravka priznal, že sa vždy veľmi teší na zrazy slovenského reprezentačného tímu.

V októbrovom asociačnom termíne sa hráči SR najprv predstavia proti Česku (13. októbra o 15.00 h v Trnave) v 1. skupine B-divízie európskej Ligy národov 2018/2019 a následne odletia do Švédska, kde odohrajú medzištátny prípravný zápas proti štvrťfinalistovi tohtoročných MS v Rusku (16. októbra o 20.45 h v Štokholme).

Federálne derby proti Česku

Myseľ všetkých slovenských reprezentantov vrátane Dúbravku je momentálne zameraná na sobotňajšie „federálne derby“ proti Česku. „Bude to vybičovaný zápas. Fanúšikovské tábory sa budú predháňať v tom, kto urobí lepšiu atmosféru. Určite príde veľa ľudí aj z Česka, ale keďže sme doma, pevne verím, že to potvrdíme, vyhráme a po stretnutí sa budeme radovať,“ uviedol Dúbravka.

Slovensku patrí v septembrovom vydaní rebríčka krajín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 26. miesto, Česko je na 47. pozícii. Rovnako ako tréner SR Ján Kozák či ďalší slovenskí futbalisti, ani Dúbravka nesúhlasí s tvrdením, že tím spod Tatier je papierový favorit.

„Až tak by som netvrdil. Ak k zápasu pristúpime s tým, že sme favorit, môže sa to otočiť v náš neprospech. Skôr by som išiel do tohto stretnutia tak, ako do každého iného. Verím, že sa presadíme a dúfam, že si následne tú víťaznú pohodu prenesiem aj do Newcastlu, že sa to konečne ´zlomí´ aj v klube, odrazíme sa k lepším výkonom a možno nejakej víťaznej šnúre,“ zaželal si 29-ročný Dúbravka a pripomenul negatívny vstup „strák“ z Newcastlu do ligovej sezóny 2018/2019, keď v doterajších ôsmich vystúpeniach získali iba dva body.

Máme predstavu, čo nás čaká

Rodák zo Žiliny zdôraznil, že slovenská defenzíva bude musieť byť v strehu a eliminovať zakončovateľské kvality Michaela Krmenčíka, Patrika Schicka či Matěja Vydru.

„Česi majú v ofenzíve kvalitu. Títo traja to dokazujú každý týždeň vo svojich ligách. Kvalitu však máme aj my a verím, že v domácom prostredí zvíťazíme. Máme predstavu, čo nás čaká. Detaily, na ktoré by sme sa mali zamerať, nám tréneri ešte určite povedia,“ doplnil 11-násobný slovenský reprezentant a prezradil, že naďalej podrobne sleduje svoje niekdajšie české pôsobiská – Spartu Praha aj Slovan Liberec: „Vnímam obidve mužstvá, dokonca som stále v kontakte s niektorými ľuďmi z vedenia. Teší ma, že Sparta sa už odrazila k trošku lepším výsledkom aj výkonom. Liberec bol pre mňa zaujímavé pôsobisko a prirástol mi k srdcu. Obidvom mužstvám stále držím palce a mám radosť, že sú momentálne v hornej časti ligovej tabuľky.“

Na otázku agentúry SITA, či by na súpera mohla platiť tzv. česká ulička, Dúbravka s úsmevom odvetil: „Verím, že vyhráme našimi slovenskými zbraňami.“