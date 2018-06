Bude to veľmi ťažký zápas, vyhlásil Dúbravka, proti Maroku chcú podľa Pekaríka ukázať kvalitu

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia v pondelok 4. júna o 20.00 h v medzištátnom prípravnom stretnutí proti Maroku, duel sa odohrá na neutrálnej pôde na Stade de Genéve vo švajčiarskej Ženeve.

Pre zverencov trénera Jána Kozáka to bude štyri dni po náročnom meraní síl s Holanďanmi (1:1) posledné zápasové vystúpenie v sezóne 2017/2018, zároveň však aj generálka na dva septembrové súboje – prípravný domáci 5. 9. proti Dánsku v Trnave, ale najmä ten 9. septembra na Ukrajine pri začiatku účinkovanía Slovákov v 1. skupine v rámci B-divízie európskej Ligy národov.

Rád by dal šancu všetkým

„V pondelok nás čaká opäť náročný zápas, ale také sme chceli hrať, nakoľko len takéto prípravné duely posúvajú hráčov, ale aj nám trénerom odkrývajú veľa veci. Rád hrám takéto zápasy a Maroko bude ďalším z nich,“ vyjadril sa ešte po trnavskom stretnutí proti „oranjes“ v posledný májový deň kouč futbalového A-mužstva SR Ján Kozák, ktorý z 23-člennej nominácie proti Holanďanom dal pri šiestich striedaniach možnosť nastúpiť na trávnik dovedna 17 futbalistom. „Uvidím, ako sa niektorí hráči zregenerujú, keďže časový priestor medzi zápasmi je krátky. Rád by som dal šancu všetkým z kádra, aby sa ukázali. Verím, že opäť to tak skombinujem, aby sme mali na ihrisku silné mužstvo.“

Proti Holandsku absolvoval jubilejný 50. zápas na lavičke seniorskej reprezentácie, druhú „päťdesiatku“ začne Ján Kozák súbojom proti účastníkovi blížiacich sa majstrovstiev sveta v Rusku. „Musíme sa čo najlepšie pripraviť. Maroko má vo Švajčiarku kemp, kde trénuje. Navyše aj obrovskú silu a kvalitu, veď z ostatných pätnástich duelov až v dvanástich prípadoch zvíťazilo a k tomuto tuctu pridalo tri nerozhodné výsledky,“ doplnil 64-ročný rodák z Matejoviec nad Hornádom a šéf slovenskej lavičky.

Maročanov čaká náročná „šichta“

V májovom vydaní rebríčka krajín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) patrí Slovensku 29. miesto (786 bodov), Maroko figuruje na 42. priečke (681 b.). Severoafričania v rámci spomenutého prípravného kempu pred MS 2018 plánujú odohrať tri duely: jeden – bezgólový proti Ukrajine v Ženeve – už majú za sebou, v pondelok si zmerajú sily so Slovenskom a generálku na „ruský“ šampionát absolvujú v sobotu 9. júna v Tallinne proti domácemu Estónsku.

Na samotných MS 2018 čaká Maročanov náročná „šichta“: sú súčasťou základnej B-skupiny spolu s Iránom, Portugalskom a Španielskom. „Prvý prípravný duel proti Ukrajine bol vhodný na akési zopakovanie si futbalových základov,“ skonštatoval po bezgólovej remíze s Ukrajinou tréner Maroka Hervé Renard. Tento skúsený 49-ročný francúzsky svetobežník, ktorý sedel aj na lavičke reprezentácie Zambie, Angoly i Pobrežia Slonoviny a africkú mentalitu dokonale pozná, verí, že jeho tím bude s pribúdajúcim časom futbalovo napredovať a už v pondelok proti Slovensku sa predvedie ešte v lepšom svetle.

Medzi zvučné mená v Renardovom kádri patria obranca Juventusu Turín Medhi Benatia, spoluhráč Martina Škrtela z Fenerbahce Istanbul Nabil Dirar, stredopoliar ďalšieho tureckého klubu Galatasaray Istanbul Younés Belhanda, Hakim Ziyech z Ajaxu Amsterdam či niekdajšia dlhoročná opora Anderlechtu Brusel Mbark Boussoufa.

Maročanom čelili Slováci dosiaľ iba raz – 6. februára 1994 im podľahli 1:2 v rámci prípravného turnaja v Šardžá v Spojených arabských emirátoch. O jediný gól novoutvorenej slovenskej reprezentácie pod vedením trénera Jozefa Vengloša sa v spomenutom stretnutí pred viac ako 24 rokmi postaral Ľubomír Faktor, ktorý v 27. min vyrovnal nepriaznivý stav.

Bude to veľmi ťažký zápas

Pre slovenských futbalových reprezentantov je najbližší súper z Maroka dosť veľká neznáma. V prípade Adama Nemca, ktorý ako jediný našiel vo štvrtok neskoro večer gólový recept na Holanďanov, to platí dvojnásobne. „Ja absolútne neviem, čo to je za mužstvo. Proti africkému ´mančaftu´ som ešte nikdy v živote nenastúpil. Pre mňa to bude novinka. Maroko sa však dostalo na majstrovstvá sveta do Ruska, takže určite to nebudú žiadni amatéri. Čaká nás náročné stretnutie,“ poznamenal 32-ročný útočník.

Svoj názor predostrel aj brankár A-tímu SR Martin Dúbravka: „Bude to veľmi ťažký zápas. Štvrtkový duel proti Holandsku nás stál veľa síl. Musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na Maročanov. Vieme, že oni majú veľmi kvalitných a technicky vyspelých hráčov, ktorí budú šliapať celých 90 minút. Ak sa však budeme prezentovať takou hrou ako v prvom polčase proti Holandsku, môžeme byť víťazní. A pevne verím, že aj budeme.“

Dôležité stretnutie pred MS 2018

Defenzívny stredopoliar slovenskej reprezentácie Stanislav Lobotka na margo pondelňajšieho súboja pre agentúru SITA priznal: „Pravdupovediac, nemám s Marokom nijaké skúsenosti. Bude to pre mňa prvý zápas proti takémuto africkému tímu. Všetci chalani sa však tešíme, je to niečo nové. Takže si to užijeme.“ K jeho slovám sa krátko pridal aj 23-ročný stopér talianskeho Interu Miláno Milan Škriniar: „Maroko? Už skutočnosť, že sa prebojovali jeho hráči na svetový šampionát do Ruska, hovorí o ich kvalitách. V pondelok v Ženeve to nebude pre nás nič ľahké. Po náročnom štvrtkovom zápase s Holandskom bude dôležitá dobrá regenerácia, verím, že sa dobre pripravíme aj na Maroko.“

Skúsený 31-ročný pravý obranca A-tímu SR Peter Pekarík zdôraznil: „Pre Maroko to bude iný zápas. Náš vzájomný duel budú brať veľmi vážne, veď pre nich je to dôležité stretnutie pred majstrovstvami sveta. My sa vynasnažíme do pondelka skoncentrovať a aj v Ženeve ukázať svoju kvalitu. Tréneri nám hru Maroka určite rozanalyzujú, aby sme vedeli, čo nás čaká.“