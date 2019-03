Budeme jesť zdravšie? Slovákom má v obchode radiť Potravinový Semafor

BRATISLAVA 12. marec (WebNoviny.sk) – Slováci môžu mať k dispozícii tzv. Potravinový Semafor, ktorý im pri nákupe povie, či má potravina zdravé zloženie alebo naopak, či ide o chemický kokteil. Iniciatívu pre vývoj novej aplikácie prináša prvý potravinový kritik na Slovensku Patrick Linhart, autor relácie Testy Potravín.

Potravinový semafor v EÚ nie je novinkou

Potravinový Semafor vznikol už v Európskej Únii, pričom sa do neho mohli zapojiť všetky krajiny. V skúšobnom období od roku 2014 do roku 2018 sa zbierali dáta, pričom do praxe má byť zavedený v roku 2020. Slovensko sa do tohto projektu nezapojilo.

Organizácia Testy Potravín preto prichádza s iniciatívou vytvoriť pre Slovákov vlastný Potravinový Semafor. Nápad sa dostal aj do parlamentu a má podporu zo strany vlády.

Jednoduché fungovanie

Používanie potravinového Semafora má byť veľmi jednoduché pre spotrebiteľov, výrobcov i predajcov. Výrobcovia budú mať tú výhodu, že pri zmenách etikety ušetria tisíce až desaťtisíce eur. Zloženie svojich výrobkov môžu jednoducho a pohodlne nahrať do online systému. Ten hodnotí tri základne kritéria: vplyv na zdravie človeka na základe zloženia, obsah nadbytočných prídavných látok a etiku marketingu či pôvod výrobcu.

Softvér podľa nahraných dát od výrobcu vyhodnotí „zdravosť“ potraviny a označí ho farbou:

Zelená – znamená, že potravina je zdravá, neobsahuje zbytočné prídavné látky ani zdraviu škodlivé látky.

Oranžová – znamená, že produkt má v spomínaných kritériách určité nedostatky.

Červená – znamená, že potravina nie je zdravá, obsahuje nadmerné množstvo prídavných látok, zdraviu škodlivé látky a výrobca používa neetický marketing.

Spotrebiteľovi potom v obchode stačí mobilom naskenovať čiarový kód a farba mu dá signál, či potravinu kupovať alebo radšej nie.

Viac sa dozviete vo videu: