Budeme potrebovať na cestovanie certifikát s QR kódom? Majú ho získať všetci zaočkovaní proti COVID-19

V Európskej únii (EÚ) pracujú na vytvorení certifikátu s QR kódom, ktorý zjednotí pravidlá cestovania v členských štátoch EÚ. V stredu počas rokovania vlády to povedal štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS). Spresnil, že v EÚ sa zhodli na tom, že by certifikát neradi volali „pas“.

„Súvisí to aj s tým, že máme slobodu pohybu a v rámci nej už pasy dlhodobo nepoužívame, preto by sa to malo nazvať certifikátom,“ vysvetlil Klus. Doplnil, že technické riešenie by mohlo byť na svete počas niekoľkých dní, v horšom prípade týždňov.

Certifikát by podľa neho mal zahŕňať QR kód, ktorý by sa zoskenoval na hraniciach a osobu cez hranice pustil.

Mohli by ho získať všetci cestujúci, ktorí boli zaočkovaní oboma dávkami vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Klus dodal, že súčasťou certifikátu by mali byť len vakcíny schválené Európskou liekovou agentúrou, teda vakcíny od spoločností Pfitzer/BioNTech a Moderna. „Perspektívne od AstraZeneca,“ doplnil.

„Už dnes hovoríme o miliónoch ľudí, ktorí sú zaočkovaní v rámci EÚ či v rámci partnerského Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Očakávame tlak, aby COVID certifikát vznikol čo najskôr,“ dodal Klus. Doplnil, že najväčší tlak je zo strany Grécka, pretože to považuje za jednu z najlepším možností ako zachrániť letnú turistickú sezónu.