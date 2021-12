BUDIŠ a Slovnaft ponúknu zákazníkom praktické pomôcky na odovzdávanie PET fliaš

Najväčší slovenský producent nealkoholických nápojov BUDIŠ, a.s., a najväčšia sieť čerpacích staníc SLOVNAFT, a.s., ponúknu svojim zákazníkom praktické pomôcky pre ľahšie odovzdávanie PET fliaš a plechoviek v rámci zálohovacieho systému. Obe spoločnosti pri tejto iniciatíve spolupracujú, pričom každá rozvíja vlastný projekt pre svoju skupinu zákazníkov. BUDIŠ chce rozdať zákazníkom odnosky a plátenné tašky, ktoré umožnia pohodlne odniesť šesť až deväť kusov prázdnych PET fliaš či plechoviek naspäť do obchodu. Slovnaft zase ponúkne motoristom praktickú odkladaciu tašku do auta na šesť kusov použitých PET fliaš.

„Chceme ľuďom zjednodušiť odnášanie PET fliaš. Zálohovanie vítame a podporujeme, pretože prispeje k efektívnej recyklácii použitého PET materiálu, ktorý sa tak môže opätovne premeniť na novú PET fľašu. A to je významný príspevok k ochrane životného prostredia. Odnosky rozdáme našim zákazníkom cez obchodnú sieť v priebehu prvého kvartálu 2022,“ hovorí Juraj Slaninka, riaditeľ nealko segmentu BUDIŠ, a.s., a dodal, že spoločnosť takto plánuje distribuovať cez obchodné siete viac ako pol milióna tašiek a odnosiek.

„Na našich čerpacích staniciach sa ročne predá viac ako 9 miliónov nealkoholických nápojov v PET fľašiach. Asi nikto nemá rád, keď sa mu v aute povaľujú prázdne fľaše, preto našim zákazníkom počas budúceho roka ponúkneme praktický odkladací box – tašku, kde môžu prázdne PET fľaše bezpečne odložiť a neskôr ich pohodlne odniesť na vrátenie,“ približuje Ján Predanocy, zodpovedný za maloobchodný predaj a prevádzku čerpacích staníc Slovnaft. Zároveň dodáva, že iniciatíva rozširuje ekologické riešenia, ktoré Slovnaft ponúka svojim maloobchodným zákazníkom. „Takmer v celej sieti čerpacích staníc Slovnaft môžu zákazníci odovzdať použitý kuchynský olej. Túto službu poskytujeme už viac ako 10 rokov. Kvalitnú kávu si zákazníci môžu vychutnať z keramických Fresh Cupov, a nemusia tak používať jednorazové poháre. Na vybraných čerpacích staniciach ponúkame priame tankovanie kvapaliny do ostrekovačov z Ekotanku, čím opäť znižujeme objem plastového odpadu, ktorý vytvárajú obaly,“ dodáva J. Predanocy.

Foto: Slovnaft

Slovenský dizajn sa nosí

Obidve firmy sa spojili so známym slovenským návrhárom a dizajnérom Ferom Mikloškom, ktorý navrhol vizuál odnosiek aj tašiek. „Na taške je tak trochu provokatívny nápis Plastic is Fantastic, ktorý vyjadruje aj naše presvedčenie, že plasty môžu byť príjemnou súčasťou našich životov za predpokladu, že s nimi budeme narábať efektívne, a najmä ich budeme recyklovať. A o tom je zálohovací systém,“ vysvetľuje J. Slaninka z BUDIŠ, a.s. Ján Predanocy k tomu za Slovnaft dodáva: „Páčila sa nám idea zakomponovať do tejto iniciatívy prvky slovenského dizajnu a s výsledkom sme spokojní. Veríme, že naše tašky sa takto ujmú a pomôžu ľuďom.“

Nápad sa páči aj slovenskému dizajnérovi: „Je sympatické, že značky dnes už okrem funkčnosti myslia aj na dizajn a umožnia tak umelcom preniesť svoju tvorbu k omnoho širšiemu publiku. Ponuka ma potešila o to viac, že svojím dizajnom môžem podporiť eko myšlienku zálohovania. Základom kreatívneho konceptu bolo definovať pre mňa ikonické plastové produkty, ktoré majú presah do pop-kultúry, fashion alebo ovplyvnili mnohé generácie. Preto v navrhnutom patterne objavíte ikonickú plastovú stoličku Philippe Starck alebo nadčasový model Ray-Ban. Plastic is fantastic predstavuje módne doplnky pre rok 2022, pretože aj PET fľaše môžete do obchodu nosiť štýlovo, a byť tak v každom okamihu chic,“ dodáva s úsmevom Fero Mikloško, ktorý na slovenskej módnej scéne udáva trendy a kraľuje už viac ako 20 rokov.

Foto: BUDIŠ

Ďalšie nápady

BUDIŠ, a.s., dúfa, že podobné iniciatívy budú pribúdať a aj spoločnosť sama predpokladá, že nápad bude rozvíjať ďalej. Slovnaft zase uvažuje, že do iniciatívy vtiahne aj iných partnerov, napríklad municipality alebo charitatívne organizácie.

„Vo viacerých krajinách, kde zálohovací systém funguje, sa napríklad osvedčili odkladacie boxy na lavičkách v parkoch alebo odkladacie držiaky pri mestských smetných košoch. Takto odložené PET fľaše následne môžu zbierať sociálne odkázaní ľudia, pre ktorých má vrátenie fľaše aj jasný ekonomický zmysel,“ približuje Ján Predanocy a dodáva, že všetky metódy, ktoré pomôžu zvýšiť efektivitu zálohovacieho systému, firma privíta.

