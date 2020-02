Budú nabíjačky na mobilné telefóny univerzálne? Opatrenie je na Európskej komisii

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali Európsku komisiu (EK), aby najneskôr do júla predložila opatrenia k zavedeniu univerzálnej nabíjačky pre mobilné zariadenia. EP v nelegislatívnom uznesení zdôraznil naliehavú potrebu na úrovni Európskej únie (EÚ) zaviesť regulačné opatrenia, ktoré by viedli k zníženiu elektronického odpadu a umožnili spotrebiteľom prijímať udržateľnejšie rozhodnutia.

Norma pre univerzálnu nabíjačku

Poslanci uznesenie schválili pomerom hlasov 582 za a 40 proti, 37 sa zdržalo hlasovania. Informovalo o tom tlačové stredisko Európskeho parlamentu.

Poslanci žiadajú, aby EK v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach najneskôr do júla tohto roku prijala takzvaný delegovaný akt, ktorý by vymedzil normu pre univerzálnu nabíjačku, alebo za týmto účelom predložila iné legislatívne opatrenia. Legislatívny rámec v tejto veci by mal byť podľa nich pravidelne podliehať redigovaniu, aby bral do úvahy technický pokrok a dal priestor budúcim inováciám.

Parlament okrem iného Európsku komisiu požiadal, aby prijala opatrenia na zabezpečenie interoperability rozličných bezdrôtových nabíjačiek s rôznymi mobilnými rádiovými zariadeniami, zvážila legislatívnu iniciatívu, ktorá by zvýšila objem káblov a nabíjačiek zozbieraných a recyklovaných v členských štátoch EÚ a zabezpečila, aby spotrebitelia neboli nútení si kúpiť s každým novým zariadením aj novú nabíjačku.

Ceny sa nesmú navýšiť

Poslanci však zdôrazňujú, že stratégie oddeleného predaja zariadenia a nabíjačky, ktoré by mali byť zavedené zároveň s univerzálnym nabíjaním, nesmú navýšiť ceny pre spotrebiteľov.

V stredu EK schválila svoj pracovný program na rok 2020, pričom sa v ňom zaviazala predložiť legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa univerzálnej nabíjačky v treťom štvrťroku.

Celostvetový objem ročne vygenerovaného elektronického odpadu dosahuje podľa odhadov ročne približne 50 miliónov ton – približne šesť kilogramov na osobu. V Európe tvoril v roku 2016 objem elektronického odpadu zhruba 12,3 milióna ton, čo je v priemere 16,6 kilogramu odpadu na obyvateľa. Poslanci v spomínanom uznesení upozorňujú, že objem elektronického odpadu tiež zvyšuje krátky životný cyklus niektorých rádiových zariadení.