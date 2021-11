Budúca česká vláda predstavila tri typy opatrení na boj s koronavírusom, nezvažuje sa povinné očkovanie

Budúca česká vláda Petra Fialu predstavila svoju stratégiu opatrení proti ochoreniu COVID-19. Neplánuje plošne zatvárať školy a nezvažuje povinné očkovanie, bude však klásť dôraz na tretiu dávku vakcíny. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Budúci premiér Fiala skonštatoval, že COVID-19 tu bude aj v ďalších rokoch a je preto potrebné naučiť sa s ním žiť. Preto prestavili plán, ktorý rozdeľuje opatrenia do troch kategórií na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.

Vláda sa podľa neho pri prijímaní opatrení nebude rozhodovať napríklad podľa počtu nakazených, kľúčovým ukazovateľom bude obsadenosť nemocníc a najmä jednotiek intenzívnej starostlivosti.

Plošné testovanie v školách a firmách

Krátkodobé opatrenia je potrebné prijať okamžite a platiť by mali do polovice decembra. Medzi ne patrí lepšie rozdeľovanie pacientov do nemocníc podľa voľných kapacít či sprísňovanie režimových opatrení na regionálnej úrovni, o čom by mali rozhodovať krajské hygienické stanice.

Po uplynutí šiestich mesiacov od očkovania by mal každý, kto nedostal posilňujúcu dávku vakcíny, podľa budúceho ministra zdravotníctva Vlastimila Válka po rizikovom kontakte absolvovať PCR test. Takéto testy by mali zohrať zásadnú rolu pri preukazovaní bezinfekčnosti, pričom by mali byť platné 72 hodín. Budúca vláda chce tiež plošné testovanie v školách a firmách a predĺžiť vianočné prázdniny o týždeň so začiatkom už 18. decembra.

Ďalšie opatrenia

Strednodobé opatrenia by mali platiť od konca roku do jari budúceho roku. Interval medzi ukončeným očkovaním a posilňujúcou dávkou by sa mal skrátiť na päť mesiacov a platnosť certifikátu o vakcinácii by sa mala v súvislosti s treťou dávkou skrátiť na pol roka, pričom v prípade vakcíny Janssen len na tri mesiace. Budúca česká vláda chce tiež posilniť právomoci riaditeľov škôl, aby mohli rozhodovať o ďalšom postupe.

Dlhodobé opatrenia by mali platiť v rokoch 2022 a 2023. V tomto období by sa prostredníctvom zdravotných poisťovní mala zdôrazňovať podpora prevencie, najmä pri rizikových ochoreniach. Opatrenia tiež zahŕňajú prípravu na ďalšie možné epidémie, čo by okrem iného malo viesť k posilneniu krajských hygienických staníc.