Budúca koalícia sa zhoduje s expertmi, výstavba nájomných bytov je potrebná

Zástupcovia strán črtajúcej sa budúcej vládnej koalície a ekonómovia sa zhodli na potrebe výstavby nájomných bytov. Potrebné je však nájsť vhodnú podobu výstavby.

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič po niekoľkohodinovom rokovaní v pondelok povedal, že s predstaviteľmi rakúskej štátnej spoločnosti Asfinag diskutovali o realizácii verejných investícií u susedov a či to môže byť cesta aj pre Slovensko.

„Nič nie je rozhodnuté. Treba stavať nájomné byty, na tom sa zhodujeme politicky, ale treba nájsť správnu formu,“ uviedol Matovič.

Nutné sú zmeny v legislatíve

Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vyhlásil, že ak by sme chceli ísť rakúskym modelom výstavby nájomných bytov, museli by sme počkať na testy v júni a decembri.

„Buď dostaneme záverečnú odpoveď na to, či môžeme ísť týmto spôsobom. Pokiaľ rakúsky Asfinag prejde testami Eurostatu, v tom prípade môžu ísť všetky rovnaké podniky, ktoré budú spĺňať tie isté podmienky naprieč celou Európsku úniou, a tým pádom aj my,“ vyhlásil Kollár.

Dovtedy je podľa neho možné urobiť veľmi veľa domácich úloh v legislatíve. Napríklad, pripraviť zmenu stavebného zákona, uľahčiť odpisy. Tie by mali byť medzi prvými sto opatreniami budúcej vlády, aby sa vôbec štátne nájomné byty mohli začať stavať.

„Musíme počkať, či to budeme financovať spôsobom ako v Rakúsku, alebo použijeme zdroje, ktoré máme,“ poznamenal Kollár s tým, že sa rozprávali aj s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivanom Šramkom. Jednou z priorít Sme rodina vo volebnom programe bola výstavba 25 tisíc nájomných bytov ročne.

Strach developerov prenajímať byty

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík informoval, že po stretnutí v Národnej banke Slovenska existuje zhoda na podpore výstavby nájomných bytov.

„To čo vieme urobiť, je motivovať súkromné spoločnosti, aby stavali viac bytov a prenajímali ich. To, čo vieme spraviť veľmi rýchlo, je vyriešiť problém s neplatičmi. Dnes ak niekto neplatí, tak nie je možné ho vysťahovať,“ upozornil Sulík. Developeri sa podľa neho potom prestanú báť byty prenajímať.

Ďalšia podpora nájomného bývania

Ďalšími opatreniami na podporu nájomného bývania by mali byť skrátenie lehoty odpisov zo štyridsať na dvadsať rokov či vytvorenie realitných fondov. Dôchodkové správcovské spoločnosti by podľa predsedu liberálov mali mať možnosť investovať aj do výstavby nájomných bytov, čo by pomohlo aj budúcim dôchodcom.

„Masívne zjednodušme stavebné a územné konanie, v ideálnom prípade zlúčme tieto dve konania,“ navrhol Sulík s tým, že v súčasnosti trvá niekoľko rokov od rozhodnutia po začatie výstavby.

„Do toho sa rýchlo pustíme, uvidíme, čo spraví súkromný sektor, aká bude jeho reakcia na výstavba týchto bytov,“ konštatoval Sulík.