Budúci premiér Matovič je u prezidentky. Bude to politický koniec Andreja Kisku?

Budúci premiér Igor Matovič je u prezidentky Čaputovej. O pár hodín tak zrejme bude jasno, ako bude vyzerať nová vláda, dozvedieť by sme sa mohli aj ďalšie posty a mená. Napríklad vo vedení Národnej rady. Meno Andreja Kisku sa zatiaľ často neskloňuje.

Ak na dnešnom zozname nebude figurovať Andrej Kiska, zrejme to veľa napovie o jeho možnom konci v politike. Webnoviny ešte v utorok poslali e-mail Veronike Remišovej, ktorá viedla koaličné rokovanie Za ľudí potom, čo Kiska avizoval obnovené zdravotné problémy so srdcom. Chceli sme vedieť, či sa strana pripravuje na možný odchod Andreja Kisku z čela strany a kto by ju mohol prípadne viesť. Odpoveď sme zatiaľ nedostali.