Budúcich sociálnych pracovníkov pripraví na prácu v teréne Vagus akadémia

Študenti posledných ročníkov štúdia na vysokých školách v odbore sociálna práca sa môžu prihlásiť do tzv. Vagus akadémie. Myšlienka o jej založení vznikla v rámci spolupráce OZ Vagus a Nadácie Volkswagen Slovakia. Akadémia poskytne priestor budúcim sociálnym pracovníkom na nadviazanie priameho kontaktu s ľuďmi bez domova a nadobudnutie potrebnej praxe a vedomostí pri práci s nimi. Pôjde pritom o kvalitnú formu praxe, ktorá bude aj ohodnotená. Cieľom je zvýšiť povedomie o nej a o jej existencii v očiach verejnosti.

Najhoršiu situáciu, čo sa bezdomovectva týka, zažíva Bratislava. V roku 2016 bolo podľa údajov Inštitútu pre výskum práce a rodiny a Magistrátu hlavného mesta SR takmer 2100 ľudí. Toto číslo zahŕňa aj osoby žijúce v chatkách, či v objektoch nevhodných na bývanie. Ich počet sa pritom každoročne zvyšuje.

„Profesia sociálneho pracovníka je v našej spoločnosti nedostatočne ohodnotená. Je si však potrebné uvedomiť, že ide o odbornú činnosť, ktorá rieši náročné životné situácie ľudí na okraji spoločnosti a rovnako eliminuje sociálno-patologické javy v spoločnosti,“ vysvetľuje Petra Červená z OZ Vagus.

Je preto dôležité, aby sociálni pracovníci, ktorí sa pohybujú v teréne a komunikujú s bezdomovcami, boli dobre pripravení a vedeli správne reagovať na rôzne situácie. Mnohí z ľudí bez domova sa totiž nachádzajú v životnej fáze, keď už rezignovali na riešenie svojej situácie a nevedia nájsť „cestu von“ zo znášky problémov spojených so životom na ulici. Študenti spoznajú prístupy v riešení problematiky, ktorá sa týka práve ľudí bez domova a cez svoju vlastnú skúsenosť získajú prax pre ich ďalší profesijný život.

„Radi by sme do Vagus akadémie oslovili nielen končiacich študentov, ale aj študentov zo 4. ročníkov. Tí si totiž vyberajú témy diplomových práce a miesto praxe, kde zároveň môžu vykonávať výskum, ktorý je pri téme bezdomovectva veľmi potrebný. Považujeme preto za dobrý nápad, že majú príležitosť spojiť to s účasťou vo Vagus akadémii,“ hovorí Alexandra Pappová, projektová manažérka z Nadácie Volkswagen Slovakia.

Študentov odboru sociálna práca oslovia s možnosťou prihlásiť sa do Vagus akadémie v prvej polovici októbra 2019 a ich výber sa uskutoční do konca spomínaného mesiaca. Kľúčové budú osobné prezentácie na predpraxových seminároch, ktoré budú koncom septembra a začiatkom októbra. Uzavretie zmluvy so študentmi je plánované na november.

