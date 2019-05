Budúcnosť Európy nám nie je ľahostajná, Čaputová je po eurovoľbách hrdá na Slovensko

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) – Zvolená prezidentka Zuzana Čaputová je hrdá na Slovensko a ďakuje občanom, že prišli voliť. Uviedla to na svojom facebookovom profile.

„Ukázali sme, že budúcnosť Európy nám nie je ľahostajná. Zdá sa, že v europarlamente nás budú zastupovať najmä proeurópske politické sily. Šírenie strachu nikdy nebude riešením problémov,“ napísala budúca prezidentka.

Voľby do Európskeho parlamentu by podľa predbežných výsledkov vyhrala koalícia Progresívne Slovensko (PS) – Spolu. Odhaduje sa, že ich zisk by mohol byť zhruba 20 percent. Druhý Smer by mal podľa neoficiálnych predbežných výsledkov získať okolo 15 percent. Zisk strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko sa odhaduje na 12 percent.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa s 9,69 percenta podľa predbežných výsledkov umiestnilo na štvrtom mieste, s 9,6 percenta nasleduje strana Sloboda a Solidarita (SaS). Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by malo mať nad päť percent. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov. Oficiálne výsledky oznámi Štatistický úrad SR v nedeľu okolo 23:00.

