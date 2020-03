Budúcnosť Kisku v politike je neistá, predstavitelia strany Za ľudí mlčia

Vrcholoví predstavitelia strany Za ľudí sa nechcú vyjadrovať k otázke, či si ich predseda Andrej Kiska prevezme poslanecký mandát a zotrvá tak v politike.

Podpredseda strany Juraj Šeliga povedal, že „takáto debata nie je“. Členka predsedníctva strany Mária Kolíková len stručne uviedla, že sa za pána Kisku nebude vyjadrovať.

Podľa sociológa Pavla Haulíka, kým nevznikne nová vláda, Kiska rozhodnutie o svojej budúcnosti nepovie. Myslí si však, že nakoniec sa z politiky stiahne.

Exprezident má problémy so srdcom

Andrej Kiska po voľbách nechcel prezradiť, na akej pozícii sa v novej vláde vidí. Tvrdil, že najdôležitejšia je krajina, potom strana a až na konci je predseda.

Začiatkom tohto týždňa oznámil, že pre zdravotné problémy so srdcom ho bude na koaličných rokovaniach zastupovať podpredsedníčka strany Veronika Remišová. Dodal, že po minuloročnej operácii na odstránenie arytmie mu srdce nefunguje tak, ako by malo.

„Andrej Kiska absolvuje lekárske vyšetrenia. Keď tá debata príde, tak príde. Teraz sa sústredíme na zostavovanie vlády a rokovania,“ reagoval Šeliga na otázku agentúry SITA, o tom, aké má Kiska plány.

Klebety o Kiskovom odchode z politiky

Z koaličných partnerov sa predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík vyjadril, že situáciu vníma tak, že Kiska z politiky odíde. Myslí si, že nenastúpi do parlamentu.

„Počul som takéto klebety, ale nemám to nijako potvrdené, ani to nebol top relevantný zdroj,“ uviedol Sulík pre denník Sme.

Poslanec Milan Krajniak zo Sme rodina poznamenal, že nemá názor na to, či bude Kiska ďalej v politike.

„Zdravotný stav je prvoradý. Chápem, že najskôr chce vyriešiť svoje zdravotné problémy,“ uviedol Krajniak pre agentúru SITA.

Strana je postavená na Kiskovi

Podľa sociológa Haulíka bola strana Za ľudí jednoznačne postavená na prezidentovi Kiskovi. Kým nevznikne nová vláda, sociológ predpokladá, že Kiska nepovie, ako si predstavuje svoje ďalšie pôsobenie.

„Dokonca sa to môže chvíľu ťahať aj po vzniku vlády, ale to, že on nebude fungovať v politike, sa mi zdá pravdepodobné,“ poznamenal Haulík.

Ako ďalej uviedol, strana je mladá a neskúsená, aby vnútornými mechanizmami dokázala nahradiť Kiskov odchod.

Sociológ v strane nevidí nikoho „s ťahom na bránu, ako majú Igor Matovič, Boris Kollár alebo Richard Sulík“. Alternatíva, že by sa po prípadnom Kiskovom odchode postavila na čelo Za ľudí Veronika Remišová, označil za možnú, ale nemyslí si, že ide o riešenie na celé volebné obdobie.„Skôr si myslím, že táto strana bude smerovať k nejakej fúzii s inými subjektami, možno aj mimoparlamentnými. Je to môj odhad,“uviedol.

Výsledky volieb

Strana Za ľudí vo voľbách mierne prekročila päťpercentný prah vstupu do parlamentu. Vo voľbách z 29. februára ju podporilo 5,77 percenta oprávnených voličov.

Je tak najslabšou stranou spomedzi novej koalície strán Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina a Sloboda a Solidarita (SaS).