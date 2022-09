Budúcnosť Micka Schumachera v F1 je na pochybách

Pred nemeckým pretekárom Mickom Schumacherom je možno už len niekoľko pretekov, aby si zachránil kariéru v motoristickej F1. Syn sedemnásobného šampióna F1 Michaela Schumachera pričuchol v „efjednotke“ v akadémii Ferrari, od vlaňajšej sezóny však jazdí v tíme Haas, kde mu o niekoľko týždňov vyprší kontrakt.

Dvadsaťtriročný Schumacher pôsobí v spomenutom Haase už druhú sezónu, no premiérové body v seriáli F1 získal až na tohtoročnej Veľkej cene Británie, keď skončil na 8. mieste. Nasledovala 6. pozícia v Rakúsku, no odvtedy neskončil vyššie ako na 13. priečke.

„Pri Mickovi, ako sme povedali na začiatku sezóny, je dôležité, aby sa v tejto sezóne zlepšil. O niekoľko pretekov si s ním sadneme, urobíme bilanciu sezóny a urobíme to tiež spolu s Haasom a rozhodneme sa pre jeho najlepšiu budúcnosť,“ povedal šéf tímu Ferrari Matteo Binotti. Haas, ktorý má partnerstvo v oblasti motorov s Ferrari, by nebol povinný ponechať si Schumachera, ak by už Nemec náhodou nebol súčasťou jazdeckej akadémie Ferrari.

Schumacher je v tohtosezónnom priebežnom poradí F1 na 15. mieste, v doterajších 15 pretekoch nazbieral 12 bodov. V kvalifikácii na nedeľňajšiu Veľkú cenu Talianska v Monze bol najpomalší, no nemusel štartovať z posledného radu, keďže viacerých pretekárov postihli penalizácie.