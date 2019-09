Budúcnosť patrí podľa Trumpa nacionalistom, jeho prejav označili za búrlivú obhajobu nacionalizmu

Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa budúcnosť nepatrí svetoobčanom, ale národovcom.

Trump to vyhlásil v utorňajšom prejave na pôde Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), ktorý agentúra The Associated Press (AP) označila za „búrlivú obhajobu nacionalizmu„. Trump v prejave vyzval svetových lídrov, aby uprednostňovali záujmy svojich štátov, ktoré budú oddelené „pevnými hranicami“ a budú mať každý s každým separátnu obchodnú dohodu.

„Budúcnosť nepatrí globalistom. Budúcnosť patrí vlastencom. Budúcnosť patrí silným nezávislým štátom. Globalizmus vyvíjal enormný tlak na minulých lídrov, čo zapríčinilo, že ignorovali národné záujmy svojich krajín. Tieto časy sa skončili,“ konštatoval Trump na pôde VZ OSN.

Trumpov vzťah k celosvetovým problémom sa ukázal aj v pondelok, keď sa americký prezident síce zastavil aj na dôležitom klimatickom summite na pôde OSN, no zotrval na ňom len pätnásť minút a hneď odišiel na iné podujatie – konferenciu o slobode vierovyznania. „Som veľkým fanúšikom čistého vzduchu a čistej vody a všetky krajiny by sa mali spojiť a robiť to. Mali by to robiť pre seba. Veľmi, veľmi dôležité,“ povedal pri odchode zo summitu o klíme, ktorý je jednou z hlavných udalostí roka a jednoznačne dominuje aj tohtotýždňovému summitu OSN, nie však podľa Trumpa.