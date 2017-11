Budúcnosťou bankovníctva je „phygital“, nie súboj pobočiek a digitálu

BRATISLAVA 23. novembra 2017 (WBN/PR) – Digitalizácia bankových služieb na Slovensku úspešne pokračuje. Kým bankového poradcu v pobočke navštívili za ostatných šesť mesiacov dve pätiny Slovákov, internetbanking si zapli až tri pätiny. Vyplýva to z prieskumu Erste Group. Budúcnosťou bankovania však nebude súboj medzi pobočkami a digitálnymi službami, ale v ich spolupráci.

Rastúca dostupnosť a rýchlosť internetu naučili Slovákov nielen nakupovať z domu, ale aj bankovať. Aspoň raz za polroka sa do internetbankingu prihlási 58 % Slovákov (54 % každý mesiac), kým bankového poradcu za rovnaký čas vyhľadalo 43 % z nás. Internetbanking je totiž najefektívnejším spôsobom ako môžu platiť a spravovať svoje financie z pohodlia domova. Samotných bankových poradcov tak navštevujú menej často, pri komplexnejších záležitostiach ako je sú napríklad hypotéky, investovanie či poistenie. Internetbanking je o čosi využívanejší u našich západných susedov – 62 % Rakúšanov a až 77 percent Čechov – iné krajiny v porovnaní so Slovenskom zaostávajú.

Digitalizácia bankovníctva sa však neprejavuje len v digitálnych kanáloch, ako web alebo internetbanking, ale týka sa aj pobočiek „Jej výhody prenášame aj do pobočkovej siete, pretože veríme, že naša cesta prepájania digitálneho sveta so svetom pobočiek, tzv. „phygital“, je unikátna a ľuďom dokáže priniesť pozitívne emócie aj v zdanlivo nudnom bankovom svete. Príkladom takejto dobre fungujúcej inovácie v Slovenskej sporiteľni sú tablety, ktoré majú všetci naši poradcovia v pobočkách. Ich prostredníctvom si sami klienti dokážu intuitívne namodelovať úver alebo sporenie a vybaviť ich jednoducho na pár klikov. Tiež na nich môžu pracovať v internetbankingu spolu so svojím poradcom,“ vysvetľuje Zdeněk Románek, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľni zodpovedný za retailové bankovníctvo.