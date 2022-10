Budúcoročné Giro bude plné prekvapení, organizátori sľubujú fantastické trasy a dramatické preteky

Budúcoročné cyklistické podujatie Giro d’Italia sa uskutoční takmer výlučne na talianskej pevnine. Organizátori v pondelok na slávnostnom ceremoniáli v Miláne predstavili trasu pretekov, ktoré sa uskutočnia od 6. do 28. mája 2023.

Cyklistov čakajú fantastické trasy

Už minulý mesiac organizátori uviedli, že Giro d’Italia sa začne v regióne Abruzzo, pričom vyvrcholí v talianskej metropole Rím. Giro tentokrát nenavštívi ani jeden z dvoch najväčších talianskych ostrovov – Sardíniu a Sicíliu. V 13. etape si však preteky nakrátko „odskočia“ do susedného Švajčiarska s cieľom do kopca v Crans Montane.

Trasa pretekov obsahuje osem etáp vhodných pre šprintérov, tri časovky a sedem horských etáp. „Celé preteky vyzerajú zaujímavo. Je to fantastická trasa, takže to budú zaujímavé preteky,“ povedal austrálsky cyklista Jai Hindley, ktorý sa ešte musí so svojím tímom rozhodnúť, či sa v budúcom roku pokúsi obhájiť titul.

Akčný týždeň v Dolomitoch

Jazdci počas 3 449 kilometrov nastúpajú celkovo 51 300 metrov. „Bolo by to pekné začať Giro s číslom 1 na chrbte, to je isté. Stále je len október, sezóna sa práve skončila a ja som príliš nepremýšľal o tom, čo bude budúci rok. Myslím si, že to závisí aj od toho, aká je trasa Tour de France. Ale trasa na Gire, ktorú zverejnili, je tiež celkom zaujímavá a určite to budú ťažké preteky,“ dodal Hindley.

Popri troch časovkách sa očakáva, že rozhodujúce budú etapy v Dolomitoch, čo sľubuje akčný a náročný posledný týždeň.

„Myslím si, že 19. etapa vyzerá najťažšie a naozaj ťažká bude i nasledujúca časovka. Ak niekomu v poslednej časovke ‚dôjdu‘ nohy, mohlo by ho to stáť preteky,“ poznamenal Hindley na margo záveru pretekov, ktoré sa vo svojej 106-ročnej histórii iba po piaty raz skončia v Ríme.