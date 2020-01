Bugár, Fico, Sulík, Danko, Hlina. Ktorý z nich prežije rok 2020?

Parlamentné voľby buď potvrdia, alebo naopak totálne zneistia pozíciu lídra v strane. Ak strana dosiahne plánovaný cieľ, svoje postavenie si upevní. Ak nie, bude mať čo robiť, aby svoje miesto obhájil. Tak by to teoreticky malo vyzerať.

Na Slovensku však teória nemusí byť rovnaká, ako realita. Aj po neúspešných voľbách si zvyčajne predseda svoj flek udrží a jeho prípadní vyzývatelia a pár ďalších nespokojencov skončia mimo stranu.

Kandidátov na odchod je veľa

Pozornosť sa najviac sústreďuje na najsilnejšiu vládnu stranu, v ktorej akoby hasla hviezda Roberta Fica. Ten viac ako 20 rokov nikomu nedovolil, aby ho ani náznakovo ohrozil.

Všetko by to pravdepodobne pokračovalo, keby nebol nútený pustiť na výslnie Petra Pellegriniho. A pre Fica tým akoby začalo platiť: „Čo oko nevidí, to srdce nebolí.“ Možno to potvrdia aj voliči

Katastrofou by bol pre Smer-SD odchod do opozície, pretože pre Fica a jeho najbližších nejde len o politické výslnie, ale doslova o prežitie. Mnohé aféry môžu mať súdnu dohru a to si v Smere veľmi dobre uvedomujú. Boj bude nekompromisný a Pellegrini možno nakoniec skončí ako obetný baránok.

Horúci kandidát

Najväčším kandidátom na ukončenie vlastnej politickej kariéry je však Béla Bugár. Preferencie Mostu neveštia nič dobrého a slovenský (či maďarský?) politický doyen má už možno zbalené kufre.

Koalícia so Smerom ho s veľkou pravdepodobnosťou bude stáť politickú kariéru, darmo do médií hovorí, že bude bojovať do posledného dňa. „Snáď si nemyslíte, že bez politiky zomriem,“ dodal. On iste nie. Ale Most-Híd bez Bugára takmer naisto áno.

Danko sa prehry nebojí

„Ak by sa SNS nedostala po februárových voľbách do Národnej rady, nenašiel by som už vnútornú silu ďalej sa angažovať v politike.“ V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda národniarov Andrej Danko.

Smelé vyjadrenie, len či tak bude aj o necelé dva mesiace. Podobne ako v prípade Bugára aj u Danka platí, že on bez politiky nezomrie. Len čo bude so SNS? Zo súčasnej plejády sa v strane ťažko nájde nový líder a nevedno, či „osoby v pozadí“ budú ochotné čakať ďalšie štyri roky, aby sa stopnuté ciele naplnili.

Hlinovi ide o krk

O lídrovi sa možno bude hovoriť aj v KDH. Známe je, že Alojz Hlina nie je mnohým kresťanským voličom a ortodoxnejším členom strany pochuti. Jeho svojrázne vystupovanie sa podľa nich nezlučuje s kresťanským štýlom vládnutia a ak náhodou KDH zostane za dverami parlamentu, Hlina to len ťažko ustojí.

Veď aj v kostoloch už začali vítať predstaviteľov inej strany, ktorá tiež hlása kresťanstvo. A že zároveň hlásajú aj úplne iné „hodnoty,“ mnohým katolíkom zjavne nevadí.

O predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi už nie je čo nové napísať. Svojho kresla sa suverénne drží. Je takmer isté, že na poste ostane aj po voľbách, nech už dopadnú akokoľvek. Otázne ale je, či mu v prípade neúspechu ostanú ešte nejakí straníci.

Ale veď on si vystačí aj sám.