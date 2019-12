Bugár mimoriadnu schôdzu o zlate nepodporí, ale otvoriť by ju mohla „novovzniknutá koalícia“

Mimoriadnu schôdzu, ktorá má rozhodnúť o presune investičného zlata z Veľkej Británie na Slovensko predseda vládnej strany Most-Híd Béla Bugár nepodporí.

Parlament by sa mal na budúci týždeň v stredu zaoberať uznesením o tom, aby Národná banka Slovenska urobila kroky na návrat investičného zlata z Británie na Slovensko.

Novovzniknutá koalícia Smer-SD, ĽSNS a SNS

Podpredseda NR SR Martin Klus (SaS) sa obáva, že návrh podporí podľa neho „novovzniknutá koalícia“ Slovenská národná strana – Smer-SD – Ľudová strana naše Slovensko, teda strany, ktoré prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej v prípade 50-dňového moratória.

Mimoriadnu schôdzu by chcela mať aj opozícia, prerokovať by na nej mali približne šesťdesiat návrhov zákonov v prvom čítaní, o ktorých v utorok 26. novembra parlament rozhodol, že sa nimi na aktuálnej 53. schôdzi nebude zaoberať.

Opoziční poslanci už vyzbierali podpisy na jej zvolanie. Klus povedal, že ak sa im to nepodarí, tak sa o to pokúsia znova. Bugár povedal, že nie je nič zvláštne na presune zákonov na inú schôdzu parlamentu. Dodal, že sa tak dialo aj za vlády Ivety Radičovej.

Videonahrávka s Počiatkom a Trnkom

V diskusii sa Bugár a Klus venovali aj situácii po voľbách. Bugár si nevie predstaviť, že by sa ani jedna maďarská strana nedostala do Národnej rady SR. Podľa Klusa by takáto situácia znamenala zhoršenie bilaterálnych vzťahov nielen s Maďarskom ale aj so Srbskom či Rumunskom.

Politici by nemali rozhodovať o tom, či by mal ísť niekto do väzenia, alebo nie, povedal Bugár v súvislosti s videonahrávkou, ktorú tento týždeň zverejnil Denník N. Na nahrávke sa objavil bývalý minister financií za Smer-SD Ján Počiatek, ktorý žiada vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku o krytie v kauze Tipos.

Vo videu Počiatek spomína aj to, že bývalý predseda Slovenskej národnej strany Ján Slota zarobil na predaji emisných kvót.