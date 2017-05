Bugár sa vyjadril ku kauzám okolo ministra vnútra Kaliňáka

BRATISLAVA 17. mája (WebNoviny.sk) – Václav Mika pravdepodobne nebude kandidátom koalície na šéfa RTVS. V relácii Braňo Závodský Naživo v rádiu Expres to povedal predseda strany Most-Híd Béla Bugár.

Predseda strany Most-Híd dúfa, že koalícia sa dohodne a budú mať jediného kandidáta. Uchádzačov o kreslo šéfa RTVS je momentálne deväť. Poslanci si z nich vyberú koncom júna.

Bugár sa vyjadril aj ku kauzám okolo ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Kauzy podľa Bugára musí posúdiť premiér Robert Fico. Most-Híd sa podľa neho venuje iba zodpovednosti svojich ministrov.

„Je to zodpovednosť predsedu vlády a predsedu strany Smer-SD. Mal by to nechať preskúmať,“ uviedol Bugár.