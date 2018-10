Bugára prekvapil interný dokument Stano Maťašovskej, podľa neho by mala vec riešiť RTVS

BRATISLAVA 11. októbra (WebNoviny.sk) – Zverejnený interný dokument šéfky rozhlasového spravodajstva RTVS Petry Stano Maťašovskej prekvapil predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára. Ako povedal vo štvrtok pre agentúru SITA, nepovažuje však za správne, aby sa touto vecou zaoberal parlament.

„Za zachovanie verejnoprávnosti RTVS zodpovedá jej riaditeľ a taktiež Rada RTVS. Som presvedčený, že to je to správne miesto, kde treba o tejto veci hovoriť. K nadpráci autora spomínaného dokumentu by sa mali vyjadriť čo najskôr,“ vyhlásil Bugár s tým, že „objektívne a vyvážené spravodajstvo je základným kameňom verejnoprávnosti“.

V preambule Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska sa okrem iného píše: „RTVS poskytuje nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov.“ Podľa Bugára ide o jasné a zrozumiteľné poslanie, ktoré si nepýta ďalšie diskutabilné interné dokumenty.

Portál Omediach.com. zverejnil interný dokument, v ktorom Stano Maťašovská žiada, aby neboli zaraďované správy o návrhoch zákonov a noviel, ktoré na rokovanie parlamentu predkladajú opoziční poslanci.

Ich návrhy označila za “často odborne nepripravené, nesystémové“. Rovnako tiež Stano Maťašovská zakazuje pripravovať krátke spravodajstvo z informácií uverejnených na internetových portáloch a v iných médiách.