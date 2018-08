Bujna nepostúpil z rozbehov na 200 m, pred bránami semifinále skončili aj Bezeková a Putalová

BERLÍN 8. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí atléti vyšli v stredajších predpoludňajších kvalifikačných súťažiach na 24. majstrovstvách Európy v atletike v Berlíne naprázdno. Semifinálové brány ostali zakliate pre Šimona Bujnu na 200 m i štvorstovkárky Alexandru Bezekovú a Ivetu Putalovú. Bujna skončil v III. rozbehu siedmy za 21,26 sekundy.

Ďalej postupovali z každého rozbehu prví traja a dvaja s najlepšími časmi. Posledný, komu sa to podarilo, bol Nór Quarcoo (20,77). „Je to výrazne horšie, ako som čakal. Túžil som zabehnúť čas pod 21 sekúnd, no neviem, prečo to nevyšlo, lebo som sa cítil v pohode. Musím si svoj beh ešte pozrieť a zistiť, kde som urobil chyby,“ skonštatoval Bujna.

Večer od 20.15 h sa uskutočnia tri semifinálové behy na 200 m s Jánom Volkom, ktorý bol do nich nasadený priamo na základe tohtoročného výkonu 20,24 sekundy.

Alexandra Bezeková dobehla v úvodnom rozbehu na 400 m piata (52,88), Iveta Putalová v treťom šiesta (53,21). Už po jej behu (pred záverečným štvrtým) bolo jasné, že slovenské atlétky v semifinále nepobežia. Postupový kľúč bol prvé dve z každého zo štyroch rozbehov a šestica s najlepšími výkonmi. Ako posledná išla ďalej Ukrajinka Melnyková časom 52,44.

„Ôsma dráha je na štvorstovke dobrá dráha, ale keďže ja mám málo štvorstovkárskych skúseností, pre mňa až taká výhodná nebola. Nemala som po štarte so súperkami kontakt, musela som sa spoľahnúť iba na seba, nedokázala som si optimálne rozvrhnúť sily,“ uviedla Bezeková, ktorú doplnila Putalová: „Bežalo sa mi dobre, ale len prvých 250 – 300 metrov. Tréner mi poradil, aby som to rozbehla svižnejšie, no na moje pomery to bolo asi príliš rýchle, lebo v závere mi chýbali sily.“