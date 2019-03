Bulharsko opäť vyhlásilo tender, plánuje výstavbu plynovodu napojeného na Turk Stream

SOFIA 1. marca (WebNoviny.sk) – Bulharská štátna spoločnosť Bulgartransgaz, ktorá je prevádzkovateľom plynárenskej siete, opätovne realizuje tender v hodnote 1,4 mld. eur na rozšírenie systému na prepravu plynu z Turecka do Srbska.

Firma uviedla, že ponuky na výstavbu 484 kilometrov dlhého plynovodu na prepravu prevažne ruského plynu k hraniciam so Srbskom bude prijímať do 6. marca.

V minulom roku Bulharsko prijalo novú energetickú stratégiu zahŕňajúcu plány na výstavbu plynovodu, ktorý by sa mohol napojiť na plynovod Turk Stream ruskej spoločnosti Gazprom.

Dve potrubia plynovodu Turk Stream majú prepravovať 15,7 mld. kubických metrov plynu cez Čierne more a umožnili by dodávky ruského plynu do Európy mimo územia Ukrajiny, ktorá je tradičnou trasou tranzitu ruského plynu na západ.