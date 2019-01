Bulharský parlament schválil nákup stíhačiek z USA, letectvo zosúladia so štandardmi NATO

SOFIA 16. januára (WebNoviny.sk) – Bulharský parlament schválil vládny plán na otvorenie rokovaní so Spojenými štátmi o nákupe ôsmich stíhačiek F-16, ktoré by nahradili ich staré ruské stroje MiG-29 a zosúladili by tak armádne letectvo so štandardmi NATO.

Parlament v stredu po dlhej a horlivej debate odsúhlasil plán v pomere hlasov 130:84. Podporovatelia vyhlásili, že je to strategická voľba pre krajinu, pričom oponenti sa boja, že cena lietadiel bude príliš vysoká.

Stredopravicová vláda preferuje nákup z USA pred ponukami Švédska a Talianska, ktoré majú na predaj iné typy lietadiel.